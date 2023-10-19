«تراحم من أجل غزة» تواصل تلقي التبرعات

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل حملة «تراحم من أجل غزة» جهودها المجتمعية لليوم الخامس على التوالي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، من خلال استمرار تلقي التبرعات والمساعدات الإغاثية العينية من المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء الدولة من خلال المراكز التي حددتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وجددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعوة المواطنين والمقيمين في الدولة للمشاركة الواسعة في المبادرة المجتمعية التي تستمر لأسابيع، تجسيداً للقيم الإنسانية لمجتمع دولة الإمارات.

ويمكن المشاركة في الحملة من خلال ثلاثة طرق، تتمثل في التبرع المالي عبر القنوات الرسمية التي حددتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والطريقة الثانية تتمثل في التطوع للمشاركة في تغليف وتجهيز المساعدات العينية وإعداد الطرود، والطريقة الثالثة تتمثل في التبرع بالمساعدات العينية من خلال المراكز الـ 26 التي حددتها الهيئة.

وتتكاتف جهود 20 مؤسسة خيرية في الدولة في تنفيذ الحملة المجتمعية التي أطلقتها الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين بالحرب في قطاع غزة، تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

وتنظم الحملة فعاليات جديدة، تبدأ السبت 21 أكتوبر الجاري من الساعة 9 صباحاً إلى 2 ظهراً في قاعة الرمال بدبي، بإشراف مؤسسة دبي العطاء، وفي 22 أكتوبر تقام فعاليتان، إحداهما في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» من 9 صباحاً - 2 ظهراً، بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأخرى في مركز إكسبو الشارقة من 9 صباحاً - 2 ظهراً، بإشراف جمعية الشارقة الخيرية.

وانبثق عن الحملة منذ بدايتها تغليف 13 ألف طرد من المساعدات الغذائية والطبية والمستلزمات الشخصية بمشاركة 4500 متطوع ومتطوعة يمثلون أطياف المجتمع كافة في الدولة.

وتهدف حملة «تراحم من أجل غزة» إلى حشد الإغاثة الإنسانية لدعم المحتاجين من الأسر والأطفال والفئات الضعيفة بقطاع غزة، والتضامن مع الأسر الفلسطينية والأطفال المتأثرين من الحرب الدائرة.

وتسعى الحملة للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع، والنساء.

وحددت «الهيئة»، 26 موقعاً في مختلف مناطق الدولة لتلقي التبرعات العينية، والمتمثلة في 12 مركزاً في إمارة أبوظبي متمثلة في كرفان شارع المطار مقابل كارفور، كرفان المارينا مول، كرفان الشهامة مقابل جمعية بني ياس، كرفان شارع النجدة بجانب شركة أبوظبي للتوزيع، كرفان مدينة خليفة خلف المحال التجارية، كرفان مدينة بني ياس بجانب اللولو هايبر ماركت، كرفان مدينة الشوامخ مقابل اللولو إكسبرس، كرفان مدينة بني ياس مقابل جمعية بني ياس التعاونية.

وفي العين، سيكون تسلم العينات في مستودعات منطقة المرخانية. وفي الظفرة، يمكن تسلم المساعدات العينية في كل من مكتب مدينة زايد، ومكتب مدينة الظنة، مكتب مدينة السلع.

وفي دبي، يتم تسلم المساعدات العينية في كل من مقر مركز «الهيئة» في دبي في مقر المركز، ومستودعات المركز في «القوز». وفي الشارقة في مكتب «الهيئة» النخيلات وفي الفجيرة في مقر المركز، خيمة بنك دبي الإسلامي- شارع الشيخ حمد بن عبد الله الشرقي 83 الفجيرة، وفي مركز أم القيوين في إمارة أم القيوين، وفي عجمان، يتم تسلم التبرعات العينية في مقر المركز بالإمارة، وفي رأس الخيمة، يتم تسلم المساعدات في مقر المركز، كرفان رأس الخيمة، كرفان الشعم، كرفان المعيريض بالقرب من مصلى العيد، كرفان الظيت الجنوبي وكرفان الرمس.

مواد غذائية

أوضحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن المواد العينية التي يمكن تسلمها، تتوزع في ثلاث سلال سترسل عبر الطرود، وتتمثل في سلة المواد الغذائية التي تتضمن 14 سلعة منها الطحين، الزيت، التمر، الفول، حمص حب، بازلاء خضراء، ذرة، تونة، معلبات اللحوم، الشاي، ملح، سكر، بسكويت، فيما سلة النساء تتضمن البطانيات، المعقمات، الشامبو، الصابون، معجون الأسنان، فرشة الأسنان، والمتعلقات الشخصية، وسلة الأطفال تتضمن حليب البودرة، السريلاك، الحليب السائل «أبتاميل»، المكملات الغذائية، الصابون، الحفاظات، البسكويت، معجون الأسنان، فرشاة الأسنان، الشامبو، كريم الجسم، المراضع.