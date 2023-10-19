الامارات | سائق شاحنة يقاضي شركة فصلته بسبب حادث مرور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع سائق شاحنة دعوى قضائية يطالب فيها بـ23 ألفاً و794 درهماً، قيمة مستحقاته العمالية من شركة نقل أنهت خدماته بسبب حادث مروري، وخصمت من رواتبه المستحقة 7200 درهم، قيمة إصلاح الشاحنة المتضررة من الحادث.

وذكر المدعي بأنه يعمل بعقد محدد المدة، وبمهنة سائق شاحنة براتب شهري قدره 1800 درهم، واستمر في العمل للمدعى عليها أربع سنوات حتى تاريخ إيقافه عن العمل، وهو يستحق وفق حساباته 23 ألفاً و794 درهماً.

وكشفت أوراق القضية أن المدعي أقر أمام المحكمة بتسلم رواتبه حتى مارس من عام 2022، لكنه أصر في الدعوى على إلزام المدعى عليها أن تؤدي له 23 ألفاً و794 درهماً قيمة مستحقاته المالية، وإلزامها تحمل الغرامات المترتبة عليه بعد إلغاء إقامته.

إلا أن المحكمة قضت بإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي للمدعي 3951 درهماً، مع قيمة تذكرة عودة إلى بلاده، ومنحه شهادة خبرة، شريطة ألا يلتحق بالعمل لدى شركة أخرى أو صاحب عمل آخر، كما أعفت المحكمة المدعي من نصيبه من الرسوم القضائية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

• الشركة خصمت من مستحقات السائق 7200 درهم قيمة إصلاح الشاحنة.