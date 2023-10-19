الامارات | بلدية دبي تطلق منصة «البناء» الرقمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية دبي منصة «البناء في دبي» لتوفير جميع الخدمات والمعلومات والإجراءات المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، سواءً المُقدمة من البلدية أو من الجهات الأخرى في الإمارة.

وتخدم المنصة جميع الفئات المعنية بقطاع البناء والتشييد من المُلاّك أو المطوّرين والاستشاريين والمقاولين خلال مراحل رحلة البناء، تعزيزاً لاستدامة مشروعاتهم، وترسيخاً لتنافسية دبي بين مدن العالم في هذا القطاع الحيوي، الذي تُعدّ من أكثرها تقدماً وتطوراً في العالم.

وأكد مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، أن منصة «البناء في دبي» الرقمية تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترسيخ مكانة دبي عاصمة مستقبلية للبناء والتشييد والعمران عالمياً، وتعزيز ريادتها وموقعها على مؤشرات التنافسية العالمية، وكذلك تعزّز المنصة ريادة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم توظيفاً للتكنولوجيا والتحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية، وباعتبارها إحدى أبرز مدن العالم تميزاً في مجال البناء والعمارة.

وقال: «ستوفر المنصة، وللمرة الأولى، خدمات متعددة حول كل ما يتعلق بقطاع البناء في مكان واحد، وستعمل كمنظومة خدمات رقمية استباقية سهلة الاستخدام، تقلل الجهد، وتختصر الوقت على أصحاب المشروعات، وترفع مستوى رضاهم. كما تُعدّ المنصة تجسيداً لجهود البلدية في تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً، عبر توظيف أحدث التقنيات المبتكرة لتقديم خدمات متميزة في مجال تراخيص أعمال البناء».

وأشار الهاجري إلى أن البلدية تقود التحول الرقمي في قطاع البناء والتشييد عبر إعداد خريطة طريق لتطبيق نمذجة معلومات البناء في دبي بالتعاون مع الشركاء، وتوفير المعلومات اللازمة عن المباني لتقديم خدمات ذكية متعددة، وبناء التوأم الرقمي لإمارة دبي.

تدقيق آلي

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني، المهندسة مريم المهيري: «تعمل بلدية دبي على تطوير معايير قياسية لتصميم المباني، وذلك لأهمية وفوائد تحقيق نمذجة معلومات البناء على دورة حياة المبنى من خلال تقليل التكاليف، واختصار زمن التنفيذ، وتسريع إصدار التراخيص، وزيادة كفاءة عمليات البناء والتشغيل، وتقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة».

وأضافت أن «البلدية أصدرت أول رخصة بناء باستخدام تقنية التدقيق الآلي على المباني لبرج تجاري سكني مكون من 37 طابقاً في منطقة المركاض ضمن أحد المشروعات التطويرية، حيث صُمم البرج وفق معايير ومتطلبات نمذجة معلومات البناء في دبي. وتعكس هذه الخطوة الريادة العالمية لدبي في تطبيق التدقيق الآلي على تصاميم المباني، حيث أُعدت معايير قياسية خاصة بدبي. كما جرى تطوير أدوات رقمية متاحة على مدار الساعة ومتوافرة على منصة (البناء في دبي) لإنجاز التدقيق الآلي على النماذج من خلال مستعرض النماذج ثلاثي الأبعاد، وإظهار حالات عدم المطابقة مع اشتراطات كود البناء، بحيث تُمكّن الاستشاري من مراجعة نتائج التدقيق، وتصحيح المشكلات المُكتشفة بوقت مبكر».

تجربة شاملة

وتنسجم المنصة الجديدة مع متطلبات «تجارب المدينة الرقمية» الصادرة عن هيئة دبي الرقمية، التي تضمن تجربة شاملة للمُلّاك خلال رحلة البناء في مكان واحد، وتمكينهم من الاطلاع على حالة مشروعاتهم من معلومات الأرض والمبنى وخطوات البناء، وتوفر لهم دليل مستشار البناء، ونماذج استرشادية عن عقود البناء، إضافةً إلى قائمة الاستشاريين والمقاولين المسجلين في البلدية مع تقييمهم. كذلك، تتضمن المنصة أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال كخدمة التدقيق الآلي على تصاميم الأبنية باستخدام نمذجة معلومات البناء (BIM)، التي تُعدّ دبي رائدةً عالمياً في تطبيقها، وأيضاً التفتيش الذكي والذكاء الاصطناعي.

تطوير مستمر

ويجري تطوير المنصة الرقمية على مراحل، بحيث ستتضمن مجموعة خدمات رئيسة للمالّك والمطوّر العقاري، والاستشاري والمقاول خلال كامل رحلة تشييد المبنى، بما فيها خدمات الحصول على قطعة الأرض، وتصميم المبنى، والحصول على رخصة البناء، وتنفيذ أعمال البناء، وإنجاز وتوصيل الخدمات، والانتقال للسكن في المبنى أو تأجيره أو بيعه، وخدمات الإضافات والتعديلات وصيانة المبنى وهدمه.

وتستهدف بلدية دبي من خلال المنصة إلى جمع الخدمات المتعلقة برحلة البناء في نقطة واحدة، بما فيها الخدمات التي تُقدمها الجهات الأخرى من الشركاء الحكوميين وشركاء القطاع الخاص، مثل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة مياه وكهرباء دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني – دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ودائرة الأراضي والأملاك، وجمارك دبي، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، وسلطة دبي للتطوير، إضافةً إلى خدمات شركة اتصالات باي إي آند، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو». ويمكن للمتعاملين الدخول إلى منصة البناء في دبي، والاطلاع على باقة الخدمات المتنوعة للملّاك والمطوّرين والاستشاريين والمقاولين، تبعاً لكل فئة من الفئات المذكورة، عبر الرابط: buildindubai.gov.ae.

• إصدار أول رخصة بناء بتطبيق التدقيق الآلي على اشتراطات كود دبي للبناء باستخدام تقنية نمذجة معلومات البناء (BIM).

• دعم قطاع بناء ذكي ومستدام وتعزيز ريادة دبي كإحدى أكثر مدن العالم توظيفاً للتكنولوجيا.