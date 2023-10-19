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الامارات | خفض سرعة شارع الشيخ خالد بن سلطان في العين إلى 80 كم

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خفض سرعة شارع الشيخ خالد بن سلطان في العين إلى 80 كم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خفّضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع اللجنة الفنية للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي، السرعة من 100 كيلومتر إلى 80 كيلومتراً في الساعة، على شارع الشيخ خالد بن سلطان في مدينة العين بالاتجاهين، من «دوار الغيل إلى دوار الصاروج»، وذلك تعزيزاً للسلامة المرورية، اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل.

ودعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى التزام لوحات السرعات الجديدة، والحرص على القيادة الآمنة، لافتة إلى أن الدراسات بيّنت أن خفض السرعة سيؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية، تنعكس على الوضع المروري، وتسهم في الحد من وقوع الحوادث المرورية، وتحسين انسيابية الحركة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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