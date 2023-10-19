الامارات | «مرقاب» جهاز متطور يحمي الشبكات من الهجمات الإلكترونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مركز دبي للأمن الإلكتروني عن برامج وأنظمة حماية طورها فريق العمل بالمركز، شملت جهازاً متطوراً مزوداً ببرنامج حماية لتأمين شبكات الدوائر الحكومية الصغيرة والمتوسطة، ورصد أي ثغرات أو هجمات محتملة، يحمل اسم «مرقاب»، كما عرض المركز للجمهور، لأول مرة، نظام «رزام» المتاح على متجر أبل لأفراد المجتمع، الذي يرصد الروابط المشبوهة بدقة تصل إلى 95%، ويعطي تحذيراً مباشراً للمتصفح، ما يوفر حماية كبرى من الاختراق وسرقة البيانات أو هجمات إلكترونية أخرى.

وأوضح متحدث عن المركز لـ«الإمارات اليوم» أن رزام يمثل فرصة كبيرة لحماية الهواتف والأجهزة من أي محاولة احتراق عبر الروابط المشبوهة، دون أي تأثير في نشاط المستخدم أو مساس بخصوصيته أو بياناته، وفق اتفاقية استخدام واضحة مع شركة «أبل».

وتفصيلاً، طور فريق في مركز دبي للأمن الإلكتروني أنظمة حماية متقدمة ومتنوعة الاستخدامات، شملت جهازاً متطوراً يؤمن شبكات الدوائر الحكومية الصغيرة والمتوسطة، يحمل اسم «مرقاب»، مزوداً بنظام حديث يستطيع رصد الثغرات في الشبكات، وأي هجمات محتملة، وهو متصل بمركز دبي للأمن الإلكتروني، ليعطي إشعاراً بأي خطر، حتى يتابع المركز عملية التعامل معه، وإجهاضه من قبل الدائرة أو التدخل لو طالت فترة التعامل.

كما أطلق المركز نظام «رزام» الذي يمكنه مسح أكثر من مليون موقع إلكتروني خلال ثوانٍ، وإعطاء تحذير فوري حال اكتشاف أي نشاط مشبوه للموقع، أو خطر محتمل على المستخدم.

وقال متحدث عن المركز، إن كثيراً من عمليات الاختراق وسرقة البيانات أو التصيد تأتي عن طريق الروابط المشبوهة التي ترسل عبر تطبيقات الدردشة أو البريد الإلكتروني، لكن بمجرد تثبيت «رزام» على الهاتف عبر متجر «أبل»، يمسح الرابط فوراً، ويعطي تحذيراً باللون الأصفر إذا كان هناك احتمال بوجود خطر في الموقع، أو تحذيراً قطعياً من دخول الموقع، لأنه مشبوه كلياً، ويخفي خطراً كامناً.

وأضاف أن المركز يطرح «رزام» للجمهور كوسيلة حماية قوية، يمكنهم تثبيتها عبر متجر «أبل» في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن هناك ضمانات كاملة لحماية خصوصية المستخدم، إذ يعتمد البرنامج كلياً على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والبيانات الضخمة، ويعمل على تحسين قدرته باستمرار، كلما زاد عدد الأشخاص الذين قاموا بتحميله، ليعزز قدرة المستخدم في النهاية على تصفح الإنترنت بثقة، كما أنه مدمج كملحق ويب لمتصفح سفاري، ويعزز تأمين الهوية الرقمية.

يذكر أن مركز دبي للأمن الإلكتروني طوّر حزمة من الأنظمة، منها برنامج «ترس»، الذي يمسح جميع المواقع الحكومية، ويتأكد من أنها خالية من الثغرات، وبرنامج «كاشف» لمسح جميع الأجهزة والخوادم، ونظام «طارش» للتأكد من سلامة البريد الإلكتروني، فضلاً عن مؤشر دبي الذي يقيس سرعة استجابة الدوائر الحكومية للهجمات.