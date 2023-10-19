الامارات | الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام محمد سعيد الشحي في الاجتماع الـ (26) لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول المجلس لدول الخليج العربية الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام في سلطنة عمان - رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء الإعلام بدول المجلس، وحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

وأكد الشحي ، على أهمية مخرجات وتوصيات اجتماع وزراء الإعلام في تنفيذ توجهات قيادة دول مجلس التعاون لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة التي تمر بها صناعة الإعلام، وإحداث نقلة نوعية في الإعلام الخليجي بمختلف مجالاته والإسهام بشكل فاعل في المسيرة التنموية التي تشهدها دول المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام محمد سعيد الشحي أن الاجتماع يمثل منصة تعزز العمل الإعلامي الخليجي المشترك، وتخدم مساعي التعاون بين الدول الأعضاء، لما فيه تكامل الجهود في تطوير الإعلام الخليجي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تطوير آفاق الشراكة في تقديم محتوى إعلامي متميز يتماشى مع رسالة دول المجلس.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل الإعلامي المشترك بين دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها قرار المجلس الأعلى الموقر بشأن اعتماد الإطار العام للخطة الإستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك بين دول مجلس التعاون (2023-2030)، والتي تهدف إلى رسم أهداف طموحة تعرض التطلعات المشتركة لتحقيق رؤية إعلامية خليجية موحدة، وهي الخطة المرفوعة إلى المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - الموقر من الاجتماع السابق الخامس والعشرين.

كما استعرض الاجتماع ميثاق الشرف للإعلام الإلكتروني لدول مجلس التعاون، وكذلك الخطة الإعلامية لبعثات دول مجلس التعاون في الخارج، وإقرار عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، إضافةً إلى اعتماد الخطة المشتركة للطوارئ أثناء الأزمات والكوارث بدول المجلس، والتطبيق المشترك لوكالات الأنباء بدول المجلس.