الامارات | تُتيح إنجاز 700 خدمة حكومية في أبوظبي.. إطلاق نسخة أكثر تقدّماً" لمنظومة "تم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، نسخة جديدة من منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة "تم" تُتيح إنجاز ما يزيد على 700 خدمة توفِّرها نحو 30 جهة حكومية في أبوظبي، إضافة إلى العديد من شركات القطاع الخاص.

وأفادت الدائرة بأن منصة "تم" شهدت تحسينات ومزايا متنوِّعة شكلاً ومضموناً، مستفيدة من التقنيات المتقدِّمة لتعزيز تجربة المستخدمين والتفاعل معهم عبر جميع قنوات الخدمة التي توفِّرها للمتعاملين، منوهة إلى أن المنصة بنسختها الجديدة توفر تنبيهات مسبقة بشأن المدفوعات المتأخرة والمسائل العاجلة التي تتطلَّب اهتمام المستخدِم أو اتخاذ إجراءات فورية، مثل قرب انتهاء صلاحية بطاقة الهُوية أو رخصة القيادة وغيرها، إضافة إلى إشعار المستخدمين بالخصومات والعروض الترويجية المتاحة، ما يُوفِّر لهم الوقت والمال والجهد.

وذكرت الدائرة أن منصة "تم" أرست شراكات استراتيجية مُثمرة مع عدد من مؤسَّسات القطاع الخاص في الدولة، لتمكين المستخدمين من الوصول إلى باقة من الخدمات التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية، مثل خدمات "اتصالات، دو، درب، سالك، أدنوك" وغيرها،

كما توفِّر النسخة الجديدة لـ"تم" مركزاً آمناً ومريحاً وموثوقاً يتيح للمستخدمين دفع فواتير الخدمات الشهرية بسرعة وسهولة، مع ميزة الدردشة المرئية المباشرة، ما يتيح لموظفي خدمة المتعاملين مساعدة المستخدمين على إنجاز خدماتهم.

ووفقاً للدائرة يتضمَّن إصدار "تم" الجديد مزايا مصمَّمة خصيصاً لتلبية احتياجات كبار السن وأصحاب الهمم والمستثمرين، بهدف إثراء تجارب جميع فئات المتعاملين والتشجيع على اعتماد الحلول الرقمية الذكية، ويشمل ذلك أسطول مركز الرعاية للدعم المنزلي وردهة المستثمرين ومجلس كبار الشخصيات، ما يعكس سعي أبوظبي إلى تحقيق تحوُّلات نوعية في توفير الخدمات الحكومية.