الامارات | 3 تجمّعات تطوّعية جديدة لتجهيز طرود «تراحم من أجل غزّة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ثلاثة تجمعات تطوّعية جديدة لإعداد وتجهيز طرود وسلال المواد الغذائية والطبية والإغاثية، ضمن حملة «تراحم من أجل غزّة»، تبدأ غداً في دبي، وتتواصل بعد غدٍ في أبوظبي والشارقة، بمشاركة آلاف المتطوعين، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة.

فيما جدّدت الهيئة دعوتها لمختلف فئات المجتمع بالتفاعل الإيجابي مع الحملة الإنسانية، حيث حددت أربع طرق للمشاركة المجتمعية في الحملة، تشمل تقديم التبرعات المالية، وكذلك تقديم التبرعات العينية التي يمكن تسليمها للهيئة، بالإضافة إلى المشاركة التطوعية في إعداد وتجهيز طرود وسلال المساعدات، وأخيراً التفاعل في حثّ المجتمع على المشاركة الإيجابية في الحملة.

وتفصيلاً، واصلت حملة «تراحم من أجل غزة»، التي أطلقتها دولة الإمارات الأسبوع الماضي، لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، جهودها المجتمعية، من خلال استمرار فتح باب التبرعات المادية، وتلقّى التبرعات والمساعدات الإغاثية العينية من المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى تنظيم تجمعات تطوعية للمساعدة في تجهيز طرود وسلال المواد الغذائية والطبية الإغاثية المقرر إرسالها للأشقاء المتضررين.

وتستهدف حملة «تراحم من أجل غزة»، التي أُطلقت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، والتنسيق مع وزارتي الخارجية وتنمية المجتمع، التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة بالحرب الدائرة في قطاع غزة، من خلال تقديم مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، وخصوصاً الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل)، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم، إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وتنظّم الهيئة غداً في دبي، وبعد غدٍ في أبوظبي والشارقة، ثلاثة تجمّعات تطوعية جديدة، ضمن حملة «تراحم من أجل غزّة»، تستهدف إعداد وتجهيز 25 ألف طرد من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، بمشاركة المتطوعين، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة، بعد الإقبال التطوعي الكبير من مختلف فئات المجتمع الذي شهده التجمع الأول للحملة، يوم السبت الماضي في أبوظبي، والذي تمكن خلاله المتطوعون من إعداد وتجهيز 13 ألف طرد من المواد الغذائية والإغاثية المقدّمة من دولة الإمارات للأشقاء في غزة.

وأعلنت الهيئة أنها ستستقبل جموع المتطوعين والمتبرعين كذلك في أبوظبي بعد غدٍ الأحد، للإسهام في إغاثة أهالي غزة، عبر تجهيز وتجميع الطرود الإغاثية، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بالقاعتين (2 و3) من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثانية ظهراً، داعية الشركات والجهات من مختلف القطاعات إلى المشاركة في تقديم الدعم للجهود الإغاثية التي تقوم بها الهيئة لحملة «تراحم من أجل غزة».

وأعربت الهيئة عن سعادتها بحجم التفاعل الشعبي والمجتمعي مع الحملة الإماراتية، كما وجّهت الشكر والتقدير إلى مجلس أبوظبي الرياضي، لجهوده الكبيرة في دعم الحملة، وكذلك جميع القائمين والعاملين بمحطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد، على جهودهم الكبيرة في دعم واستضافة اليوم الأول للحملة الإنسانية.

وحددت الهيئة أربع طرق للمشاركة المجتمعية في «حملة تراحم من أجل غزة»، لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، الأولى عبر تقديم تبرعات مالية على حساب الهيئة رقم (AE370500000000020000417) بمصرف أبوظبي الإسلامي، أو التبرع بمبالغ تراوح ما بين 10 دراهم و1000 درهم، عبر الرسائل الهاتفية من خلال إرسال رمز (PL1) لأرقام الهيئة، على شبكتي «اتصالات» و«دو»، والثانية تتمثل في المشاركة التطوعية في إعداد وتجهيز طرود وسلال المساعدات الغذائية والطبية التي ترسلها الهيئة للأشقاء المتضررين، وذلك في أماكن التجميع والتجهيز التي تحددها الهيئة على تطبيقها الذكي ومنصاتها الإلكترونية الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في الترويج لحملة «تراحم من أجل غزة»، من خلال التفاعل معها، وحث المجتمع على المشاركة الإيجابية فيها، وأخيراً، تقديم التبرعات العينية التي يمكن تسليمها للهيئة، مثل المواد الغذائية والملابس والبطانيات، وكذلك احتياجات الأطفال وألعابهم.

وخصّصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 26 موقعاً في مختلف إمارات الدولة لتلقّي التبرعات العينية من الجمهور، بينها 12 مركزاً لجمع التبرعات في إمارة أبوظبي، (ثمانية مراكز في مدينة أبوظبي)، هي «كرفان شارع المطار مقابل كارفور، كرفان المارينا مول مقابل المارينا، كرفان الشهامة مقابل جمعية بني ياس التعاونية، كرفان شارع النجدة بجانب شركة أبوظبي للتوزيع، كرفان مدينة خليفة خلف المحال التجارية، كرفان مدينة الشوامخ مقابل اللولو إكسبرس، كرفان مدينة بني ياس مقابل اللولو هايبر ماركت، كرفان مدينة بني ياس مقابل جمعية بني ياس التعاونية»، و(ثلاثة مراكز في منطقة الظفر)، هي «مكتب مدينة زايد، ومكتب مدينة الظنة، والرويس بمكتب مدينة السلع»، و(مركز واحد في مدينة العين) بـ«مستودعات المرخانية».

كما خصّصت الهيئة ستة مراكز لجمع التبرعات في إمارة رأس الخيمة، هي «مقر الهلال الأحمر بالطابق الأرضي، كرفان الرمس، كرفان رأس الخيمة، كرفان شعم، كرفان الظيت الجنوبي، كرفان المعيريض»، بالإضافة إلى مركزين في كل من إمارة دبي «مقر مركز الهلال الأحمر، مستودعات المركز في القوز»، وفي الشارقة، مقر المركز في الرحمانية، ومكتب الهيئة في النخيلات، وفي الفجيرة «مقر مركز الهلال الأحمر، خيمة بنك دبي الإسلامي في شارع الشيخ حمد بن عبدالله الشرقي 83 الفجيرة»، ومركز وحيد في أم القيوين (مقر مركز الهلال الأحمر بأم القيوين)، وآخر في عجمان (مقر مركز الهلال الأحمر).

• الحملة تستهدف تجهيز 25 ألف طرد من المواد الغذائية والطبية والإغاثية.