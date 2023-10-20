الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجمعات

شكا سكان في شارع المتقارب بمنطقة المناصير في أبوظبي، التواجد اليومي لمجموعة من الشباب داخل حديقة الأطفال الكائنة في الشارع، وقيامهم بالتدخين، والتجمع بصورة تزعج السكان، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل حفاظاً على راحة مرتادي الحديقة.

تأمين

دعا موظفون في جهة حكومية تابعة لإمارة دبي، يداومون في إمارة أبوظبي، إلى إيجاد تنسيق بين المستشفيات في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، حيث تعتذر المستشفيات في أبوظبي عن عدم علاجهم، بدافع اختلاف نظام إدخال المعاملات في الهيئة عن المطبق لديهم، ما يعرضهم وأطفالهم لصعوبات، خصوصاً في الحالات الطارئة التي لا تتحمل الانتقال إلى إمارة أخرى للكشف والعلاج.

إزعاج

تأمل مجموعة من سكان منطقة كورنيش الخان في الشارقة، من البلدية، إيجاد حل لمشكلة باتت تؤرقهم أخيراً، تتمثل في سماع أصوات مزعجة وعالية جداً، تصدر عن بناية مجاورة، وذلك نتيجة تشغيل محركات كبيرة للتكييف وشفط الهواء.

الصيد

دعا هواة صيد، هيئة البيئة أبوظبي، إلى تحديد أماكن للصيد الترفيهي في الإمارة، وذلك بهدف التشجيع على ممارسة الرياضة الشاطئية، وتجنب الصيد في أماكن غير مصرح بها، والوقوع تحت طائلة مخالفات وغرامات مالية.

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