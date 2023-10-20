الامارات | تطبيق جديد يدير مهام موظفي حكومة دبي اليومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطبيق «مهامي» لإدارة المهام اليومية للموظف، ويتيح للمسؤولين المتابعة اليومية الآنية لموظفيهم بداية من رئيس القسم، لمتابعة موظفي قسمه، أو مدير الإدارة، لمتابعة موظفي إدارته، أو المدير التنفيذي لمتابعة موظفي القطاع الذي يتبعه، وكذلك المدير العام للدائرة الذي يتيح له التطبيق المتابعة والتواصل مع مرؤسيه.

وأكد مدير عام الدائرة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، حرص الدائرة على تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع الموارد البشرية الحكومية في دبي، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير العمل وتسهيل وسرعة تقديم الخدمات.

وقال إن الدائرة تبذل قصارى جهدها لتأهيل الكفاءات المواطنة التأهيل المناسب لإدارة العمل الحكومي المستقبلي، من خلال تزويدها بالخبرات والمهارات اللازمة، وحثها على التعلم المستمر.

وأضاف عبدالله الفلاسي أن إطلاق دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطبيق مهامي، يهدف إلى التسهيل على العاملين في دوائر حكومة دبي، وإنجاز المهام بدقة تامة. وسيبدأ العمل في تطبيق «مهامي» في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في المرحلة الأولى، ويمكن تعميمه على جميع دوائر حكومة دبي في مرحلة لاحقة، ويتيح العديد من الخدمات والخصائص التي تسهل عملية التواصل بين الموظفين، إذ يتيح خاصية عمل مجموعات للتواصل ضمن القسم أو الإدارة الواحدة، ويشرف على المجموعة رئيس القسم أو مدير الإدارة، ويتم تبادل المعلومات والتوجيهات عبر المجموعة.

ويتيح التطبيق خاصية الملفات، من خلال إنشاء ملفات عبر التطبيق، يتم من خلالها تبادل الملفات الخاصة بالعمل، والتوقيع على الملفات بسرية وخصوصية، وكذلك إنشاء ملفات مشتركة لجميع الموظفين المعنيين، كما يتيح التطبيق إدارة المشاريع، من خلال التواصل المباشر للعاملين على مشروع واحد، يتم خلاله تبادل المعلومات وإعطاء التوجيهات الخاصة بإدارة المشروع، وبخصوصية وسرية تامة.