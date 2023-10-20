الامارات | وفاة شخص وإصابة 3 بحريق في بناية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق شب في بناية بمنطقة الكرامة، وأسفر عن وفاة شخص، وإصابة ثلاثة آخرين. وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في دبي بأن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات الدفاع المدني عن حادث في منطقة الكرامة في نحو الساعة 12.17 بعد ظهر أمس، فتم على الفور تحريك مركز إطفاء الكرامة كمستجيب أول وجهة اختصاص.

وقال المتحدث إنه تبين، عند الوصول إلى الحادث بعد ثلاث دقائق من البلاغ، أن حجم الحريق متوسط، وشب في الطابق الثالث من بناية بالمنطقة، ومن ثم تحرك مركز إطفاء بورسعيد للدعم والإسناد.

وأضاف أن فرق الإطفاء والإنقاذ باشرت مكافحة الحريق فور وصولها، وبعد إخلاء البناية من قاطنيها، وتمكنت من السيطرة عليه، خلال 20 دقيقة، ومن ثم وردت إشارة باحتواء الحادث، وأبلغ عن إصابة أربعة، توفي أحدهم لاحقاً متأثراً بإصابته، بعد نقله إلى المستشفى، وباشر رجال الدفاع المدني عمليات التبريد لاحقاً، ثم تم تسليم الموقع إلى الجهات المختصة لتحديد أسباب الحادث حسب الإجراءات المتبعة.