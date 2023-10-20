الطقس المتوقع على الإمارات غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار. وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف.

ويحدث المد الأول عند الساعة 15:59 والجزر الأول عند الساعة 09:11 والجزر الثاني عند الساعة 00:09.

في بحر عما،ن الموج خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:41 والمد الثاني عند الساعة 03:10 والجزر الأول عند الساعة 08:06 والجزر الثاني عند الساعة 20:05.