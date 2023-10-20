الامارات | "الإمارات للمواقف" تتولى إدارة وتشغيل ساحة حفظ المركبات برأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت القيادة العامة في شرطة رأس الخيمة، اتفاقية تعاون مع هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة وشركة "الإمارات للمواقف"، تتولى بموجبها الأخيرة إدارة وتشغيل ساحة حفظ المركبات بإمارة رأس الخيمة، وتقديم خدمات إزاحة ونقل جميع المركبات المتروكة والمهجورة والمخالفة في الإمارة، بما يعكس سمعة الشركة الرائدة والخدمات عالية الجودة التي تقدمها، وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من قبل قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، ومدير عام هيئة الموارد العامة بالإنابة، ميسون محمد الذهب، ورئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمواقف عبدالله مطر المناعي.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص شرطة رأس الخيمة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المحلية الحكومية والخاصة، وبناء شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة لتطوير وتعزيز عمليات نقل جميع المركبات المتروكة والمهجورة والمخالفة في الإمارة بما يصب في مصلحة المجتمع ويساهم في تعزيز المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية المتميزة مع "الإمارات للمواقف"، والخبرة الكبيرة والإمكانيات المتطورة التي تمتلكها في مجال تقديم خدمات نقل المركبات.

من جانبها أشارت مدير عام هيئة الموارد العامة بالإنابة، ميسون محمد الذهب إلى أن الاتفاق يدعم وبشكل كبير التوجهات الاستراتيجية للهيئة على صعيد توفير كافة أشكال الدعم للقطاع الخاص على مستوى إمارة رأس الخيمة وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات والاستفادة من الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة للنمو والازدهار، فضلاً عن المساهمة بشكلٍ فاعل في النمو الاقتصادي بالإمارة.

وذكر رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمواقف، عبد الله مطر المناعي أن توقيع الاتفاقية يأتي في ضوء الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والتي تعكس الثقة المتزايدة بأداء وخدمات الشركة، مؤكداً سعي "الإمارات للمواقف" إلى تعزيز التعاون المثمر مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والشرطية والأمنية والعمل على استثمار خبراتها في مجال خدمات نقل المركبات، مشيداً بالجهود الرائدة التي تبذلها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكد المناعي حرص "الإمارات للمواقف" على تسخير كافة خبراتها وطاقاتها في تطوير العمليات المشتركة مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وفق أعلى المستويات، وتقديم أفضل الخدمات ولا سيما في ضوء ما تمتلكه الشركة من أسطول من المركبات المجهزة بأحدث المعدات وأجهزة الاتصالات عن بعد وكاميرات المراقبة، إلى جانب كادرها الفني والإداري المؤهل والمدرب وفق أرقى الممارسات المحلية والعالمية، ما يضمن السرعة في تقديم خدمات إزاحة ونقل المركبات، إلى جانب الكفاءة والمهنية العالية في إدارة وتشغيل ساحة حفظ المركبات بإمارة رأس الخيمة.

وتعد الإمارات للمواقف أول شركة متخصصة على مستوى الإمارات تبتكر نظاما يسهل على الجهات الحكومية والمتعاملين إجراءات حجز المركبات، حيث تضم ساحات مجهزة بالكامل تم تجهيزها بأحدث البرامج والأنظمة الذكية ونظام أمني متكامل يتكون من فريق متخصص من أفراد الأمن وكاميرات مراقبة في مختلف أرجائها وبواباتها، بالإضافة إلى تقديم خدمة تأمين المركبات الموجودة في ساحات الحجز ضد الحريق والسرقة، كما يتم استخدام البيانات التي يتم جمعها من عمليات الحجز لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وضمان تنفيذ المهام بكل كفاءة وفعالية وتطوير الخدمات اللوجستية وتعزيز رحلة المتعامل.

