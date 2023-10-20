عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية رومانيا يبحثان الأوضاع الإنسانية في المنطقة وجهود حماية المدنيين

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي لومينيتا أودوبيسكو وزيرة خارجية رومانيا، تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تهيئة ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وناقشا المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لمحاولة احتواء الموقف ومنع تفاقمه، وأكدا أهمية العمل على حماية أرواح كافة المدنيين وإنهاء التطرف والتصعيد والعنف في المنطقة.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.