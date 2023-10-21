الامارات | الإمارات ترسل 68 طن مساعدات غذائية إلى قطاع غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات واستمراراً لفعاليات حملة «تراحم من أجل غزة»، تم أمس إرسال طائرة مساعدات بحمولة 68 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية المتنوعة إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لتعزيز الجهود الدولية المبذولة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق. وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان محمد الشامسي: «في ظل الجهود المستمرة التي تقوم بها دولة الإمارات فإنه جارٍ العمل والتنسيق على عدد من المحاور لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأخوة الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية كبرنامج الغذاء العالمي وإرسال المساعدات الغذائية العاجلة تمهيداً لإدخالها لقطاع غزة، من جهة أخرى، تم حشد الجهود المجتمعية لكل قطاعات وفئات المجتمع الإماراتي من مؤسسات خيرية وإنسانية ومنصات التطوع المختلفة من خلال إطلاق حملة «تراحم من أجل غزة».