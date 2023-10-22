الامارات | 550 مختصاً يناقشون زراعة نخاع العظم للأطفال بمؤتمر أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك أكثر من 550 متخصصاً في أورام وأمراض الدم لدى الأطفال من 23 دولة، في مؤتمر الإمارات الثاني لزراعة نخاع العظم للأطفال الذي انطلق، أمس في أبوظبي، وتستمر فعالياته على مدى يومين في مدينة برجيل الطبية، تحت شعار «اللقاء الدولي لأطباء زراعة نخاع العظم للأطفال للاحتفال بنجاح إنقاذ حياة الأطفال على مستوى العالم».

وناقش المتخصصون خلال جلسات اليوم الأول للمؤتمر العلاجات الحديثة والجينية لمرضى الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي وسرطان الدم الليمفاوي الحاد، وكيفية الحفاظ على الجهاز المناعي لمرضى زراعة نخاع العظم ووقايتهم من العدوى والممارسات الطبية الصحيحة لتطبيق ذلك، وآلية زراعة نخاع العظم من الخلايا المتطابقة تطابقاً كلياً أو جزئياً، ودور العناية المركزة في رعاية مرضى زراعة نخاع العظم، وأحدث البروتوكولات. واستعرض المؤتمر التجربة الإماراتية الناجحة لزراعة نخاع العظم للأطفال، من خلال عرض تجارب الأطفال الناجين من أمراض الدم المستعصية عبر تقنية زراعة الخلايا الجذعية من نخاع العظم، التي تم إجراؤها في مدينة برجيل الطبية، المستشفى الوحيد الذي يوفر هذا العلاج للأطفال في الدولة، حيث تم العلاج بنجاح لـ30 طفلاً.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إن «تنظيم مثل هذه المؤتمرات المهمة يؤكد التزام دولة الإمارات بتحسين جودة الرعاية الصحية في دولتنا وحول العالم، ويعكس دورنا المحوري في استقطاب الأحداث المهمة، إن الممارسات الطبية عالية الجودة باتت مسعى عالمياً للجهات الصحية، وأصبح الابتكار الطبي الناجح يتجاوز الحدود الجغرافية»، مضيفاً: «نحن في دولة الإمارات نلتزم تعزيز الرعاية الصحية المتميزة والمتقدمة».