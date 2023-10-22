الامارات | إطلاق منصّة ذكاء اصطناعي لتوظيف الكفاءات المواطنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي «منصّة الذكاء الاصطناعي لتوظيف الكفاءات المواطنة»، التي تقوم على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإدارة مطابقة ملفات المواطنين الباحثين عن عمل مع الفرص الوظيفية المتاحة، وتعتمد على تحليل البيانات وتوفر لوحة تحكّم تُمكّن المجلس من توفير الفرص الوظيفية الأنسب للباحثين عن عمل بشكل لحظي.

يأتي الإطلاق بالتزامن مع معرض «جيتكس غلوبال 2023»، الذي اختتم أعماله أخيراً، وفي إطار حرص المجلس على تبني أحدث ما توصلت إليه التقنيات، لزيادة كفاءة وفاعلية التوطين، بما ينعكس على تجربة المواطنين الباحثين عن عمل.

وأكد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نائب رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن «رأس المال البشري يعتبر الثروة الحقيقية التي يُبنى المستقبل عليها». وقال إن «إطلاق المنصّة يسهم في الارتقاء بإمكانات وسرعة اتخاذ القرار المتعلق بمطابقة الكفاءات المواطنة، والفرص التي نتيحها لهم في القطاع الخاص».

وتقوم المنصّة بمسح قاعدة بيانات السير الذاتية والباحثين عن عمل بشكل لحظي وتحليلها عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتمكين الفرق المتخصصة من منح المواطنين الفرص التي تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم واهتماماتهم، وهو ما يختصر الوقت والجهد، ويزيد من فاعلية وكفاءة اتخاذ القرارات الخاصة باستثمار رأس المال البشري المواطن، وتمكين المواطنين من بناء مسار مهني يلبي طموحاتهم.