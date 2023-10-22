شما بنت محمد: المرأة الإماراتية تستلهم من «أم الإمارات» كفاحها من أجل الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن المرأة الإماراتية تستلهم من «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رحلتها وكفاحها في الحياة والعمل والنجاح من أجل وطننا الغالي.

جاء ذلك، في كلمة لها خلال فعاليات النسخة الأولى من قمَّة «إماراتيات ملهمات» التي انطلقت مؤخراً في السعديات، أبوظبي بعنوان (تحية لها.. ملهمة قصتي) بمشاركة نخبة من القيادات النسائية على مستوى الدولة تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وأضافت: القصص يختصرها الأبطال وإن الإلهام الأكبر هو أن نهتم بتفاصيل قصص النجاح الملهمة، معتبرة أن النجاح لا يقتصر على الأسرة والأصدقاء والمدرسة فهو ثمرة كفاح وجهود صغيرة لمساعدات اللواتي يعملن بصمت، وتضيع جهودهن في مسمى الوظيفة.