الامارات | أتمتة ترخيص مزاولة الرعاية الاجتماعية في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي، أتمتة خدمات ترخيص مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية كافة، عبر منصّة «تم» الرقمية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، مبارك سالم العامري، إنه «تم الانتهاء من أتمتة جميع خدمات ترخيص مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية، وأصبح بإمكان الراغبين في الحصول على هذه الخدمات، التقديم عبر منصّة (تم) الرقمية، وذلك تماشياً مع جهود التحول الرقمي في أبوظبي، وحرصاً على تمكين المتعاملين من الاستفادة من خدمات الدائرة بكل سرعة وسهولة»، مؤكداً أن أتمتة الخدمات بشكل كامل، يُسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المتعاملين.

وأشار العامري إلى أن المعايير الأساسية لمنح تراخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية، مازالت تطبق من ناحية استيفاء الشروط التي اعتمدتها دائرة تنمية المجتمع في ما يتعلق بالمستوى الأكاديمي والخبرة العملية، موضحاً أنّ الدائرة تقيّم المؤهلات العلمية والخبرات العملية قبل مَنْحِ الموافقة على الترخيص، لكي تضمن ممارسة هذه المهنة من قبل مهنيين مؤهلين ذوي كفاءة عالية، وقادرين على تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، وفق أفضل معايير الجودة والتميز، بما يسهم في تحقيق أهداف الدائرة في تعزيز وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع. وتعدّ أتمتة خدمات ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية وتحولها الرقمي الكامل، من الخدمات المهمة في دعم وتمكين القطاع الاجتماعي والعاملين فيه من مهنيي الرعاية الاجتماعية المرخصين، من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات، والحرص على تطوير الكفاءات ورفع مستوى الأداء المهني للمهنيين المرخصين، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع رؤية الدائرة في رفع جودة الخدمات المقدمة إلى مختلف فئات المجتمع.