الفجيرة ...جهود مميزة لتطبيق معايير الاستدامة في المؤسسات

ابوظبي - سيف اليزيد - يشكل مفهوم الاستدامة في إمارة الفجيرة محور اهتمام للمؤسسات والجهات في إمارة الفجيرة وذلك عبر مبادرات وآليات تبنتها لتحقيق الأهداف الطموحة للمساهمة في تقليل آثار التغير المناخي وبالتزامن مع استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي.

وفي هذا الاطار يتبنى نادي الفجيرة العلمي العديد من الخطط لدعم الابتكارات المستقبلية في قطاع التكنولوجيا من خلال ابتكار آلية جديدة لنقل الأدوية عبر طائرات بدون طيار من خلال برمجتها لنقلها بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطريقة التقليدية لنقل الأدوية عبر وسائل النقل الحالية، بجانب ابتكار آلية جديدة للتحكم بموارد المياة لسقي المواشي والحيوانات بطريقة تحافظ على كمية مياه الشرب واستدامتها باستخدام التكنولوجيا والطاقة الشمسية بهدف تسخير التقنيات الحديثة للحيوانات بدون استنزاف المياه، إضافة إلى تغذية الإضاءات في مرافق النادي الخارجية بالطاقة الشمسية بشكل كامل.

ونفذت منصة "بيتي" التابعة لجمعية الفجيرة الثقافية الاجتماعية مجموعة من المبادرات والبرامج لدعم جهود الإمارة في مجال الاستدامة بهدف المسؤولية المجتمعية في هذا الجانب، حيث أطلقت المنصة وثيقة "الأوزون مسؤوليتي" ووثيقة "صديق البيئة" والتي تشجع أفراد المجتمع على الالتزام بالحفاظ على الموارد الطبيعية في الإمارة والعمل على استدامة المكتسبات البيئية، إضافة إلى تنظيم جلسات حوارية حول أهمية طبقة الأوزون والموارد المائية والثروة الزراعية والحد من الأكياس البلاستيكية من خلال استضافة المسؤولين والمتخصصين في القطاع البيئي للخروج بتوصيات تساهم في الحفاظ على البيئة واستدامتها للأجيال القادمة.

وطبق مركز الفجيرة للمغامرات آليات جديدة لدعم جهود الإمارة في الاستدامة من خلال تبني منظومة تقليل استغلال الطاقة الكهربائية واستبدالها بالطاقة الشمسية في مرافق حديقة المغامرات وتحديداً في الأكواخ السياحية والتي تستهلك صفر طاقة كهربائية، بجانب جهود المركز في تنمية واستدامة البيئة الجبلية من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة في تثبيت التربة بالمسارات الجبلية، إضافة إلى تعزيز مفهوم المحافظة على البيئة لفئة المغامرين والهواة في مواقع المركز المنتشرة في الإمارة من مسارات جبلية وموقع ترفيهية من خلال الحملات الإعلامية والتوعوية.