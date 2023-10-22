"الأرصاد": " تيج" تتحول إلى إعصار من الدرجة الثانية

ابوظبي - سيف اليزيد - صنف المركز الوطني للأرصاد الحِالة المدارية " تيج" إعصاراً من الدرجة الثانية يتمركز جنوب غرب بحر العرب شرق جزيرة سقطرى عند خط عرض 12.3 شمالاً ووخط طول 55.4 شرقاً وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 170 إلى 180 كم/الساعة على بعد حوالي 50 كم شرق جزيرة سقطرى مع وجود تشكيلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية ممطرة والبحر شديد الإضطراب..

وتوقع المركز من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي استمرار حركته باتجاه الشمال الغربي ، وتعمق الإعصار المداري من الدرجة الثانية إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة خلال 24 الساعة القادمة وتتراوح سرعة الرياح ما بين 180 -200 كم/الساعة..يصاحبها غطاء سحابي تتخلله السحب الركامية الممطرة.

وفيما يتعلق بتأثيره على الدولة قال المركز "يوجد تأثير غير مباشر على الدولة بتدفق الرطوبة من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية مما يهيىء الفرصة لتكون بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار.