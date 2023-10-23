رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

زار دولة لي هسين لونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، يرافقه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وجمال السويدي، سفير الدولة لدى سنغافورة، وكمال آر فاسواني، سفير سنغافورة لدى الدولة، والوفد المرافق، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل معاليه والوفد المرافق الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم، الذي ساهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول معاليه والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

وفي ختام الزيارة، تم إهداء ضيف الجامع نسخة من كتاب «فضاءات من نور»، أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير الذي يضم عدداً من الصور المتميزة والفائزة بجائزة «فضاءات من نور» للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري، وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع، ونسخة من كتاب «بيوت الله»، الذي يتناول تاريخ الجوامع في التاريخ الإسلامي، بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير.