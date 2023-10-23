جامعة الإمارات تُطلق برنامج ماجستير جديد في الطب الجينومي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق برنامج ماجستير جديد في الطب الجينومي بكلية الطب والعلوم الصحية، يلعب دوراً محورياً في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية داخل الإمارات وخارجها.

وقالت الأستاذة الدكتورة فاطمة الجسمي، رئيسة قسم الوراثة وعلم الجينوم: "تحرص كلية الطب والعلوم الصحية على تحقيق رؤية جامعة الإمارات في أن تكون في ريادة الجامعات التي تفتح أمام طلبتها وطالباتها آفاق المُستقبل المُشرق، ونحن على ثقّة بأن الدعم الذي سيتمّ توفيره للطلبة خلال دراستهم سيساعدهم في التخطيط الأكاديمي والتطور الوظيفي، جنباً إلى جنب مع تأهيلهم لمجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في قطاع الرعاية الصحية، والمناصب في شركات التكنولوجيا الحيوية، والبحث الأكاديمي، أو الإسهام في الاكتشافات الرائدة في مجال علم الجينوم".

من جانبها قالت الدكتورة نادية عكاوي، مديرة البرنامج: "كجزء من مبادرات كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات، شارك قسم علم الوراثة وعلوم الجينوم بنشاط في تطوير وتقديم برنامج ماجستير العلوم في الطب الجينومي، وهو مُبادرة رائدة ومُبتكرة تضع معياراً جديداً في دولة الإمارات، تمّ تصميمه لتلبية الحاجة الماسّة في مجال الرعاية الصحية من الأفراد ذوي التخصّصات المهنية المُتميّزة، بما في ذلك الطب والتمريض والعلوم الطبية الحيوية".

وأضافت: "أصبحت المعرفة الجينومية جزءاً لا يتجزأ من الرعاية الصحية بشكل مُتزايد، ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلاب بالخبرة اللازمة لتعزيز تقديم الخدمات للمرضى في الإمارات، وهو يتجاوز حدود التخصّصات التقليدية؛ إذ تمّ وضعه ليتناسب مع الطلاب من خلفيات مُختلفة ودراسات مُتنوّعة؛ كما أنه يضمّ فريقاً من أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءات العالية والخبرات المُتميّزة في الأبحاث الجينية وتطبيقاتها العملية في مجال الرعاية الصحية".

ولفتت الدكتورة عكاوي إلى أن البرنامج الجديد يوفّر منحاً دراسية قائمة على الأداء بهدف تشجيع التميّز بين الطلبة الدارسين، كما يوفر لهم فرصة الوصول إلى الاجتماعات البحثية، والندوات والمرافق البحثية الجديدة للارتقاء بعملهم ومسيرتهم التعليمية، مؤكدةً على أن الدراسة في هذا البرنامج ستكون وسط بيئة غنية بالموارد اللازمة، مع جدول زمني مرن وفعّال يمتدّ ما بين 3-4 فصول دراسية على مدار يومين في الأسبوع ليتناسب مع احتياجات الطلبة، وبما يمكنهم من الموازنة بين أعمالهم ودراستهم.









