شرطة أبوظبي توظف الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة المرورية

ابوظبي - سيف اليزيد - وظفت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي تقنيات الذكاء الاصطناعي في التوعية المرورية، باستخدام روبوتها الآلي الذكي في العديد من الفعاليات خلال العام الجاري.

وقال العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات إن الروبوت الذكي يعزز الجاهزية للمستقبل لإنجاز المهام الأمنية والشرطية، وتسريع تبني هذه التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مختلف القطاعات إلى جانب مشاركته في التوعية والتثقيف المروري الرقمي.

من جهته أوضح الرائد أحمد عبد الله المهيري مدير فرع العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات مدير مشروع التوعية المرورية الرقمية إن الروبوت الآلي والذكي، يقدم النصائح المرورية ويعرض الأفلام التوعوية الرقمية للجمهور، ويمكن استخدامه في تقديم الورش التوعوية المرورية بجانب دوره البارز في تعزيز الثقافة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن المديرية شاركت بالروبوت الذكي في العديد من الفعاليات من أبرزها معرض أسبوع المرور الخليجي في القرية العالمية في دبي، وبطولة الجوجيتسو في أرينا أبوظبي، ومهرجان ليوا للرطب، ومعرض صيف بأمان في مركز دلما التجاري، وفعالية يوم مروري في جامعة العين بمقرها في أبوظبي.

وأضاف أن الجمهور تفاعل مع الروبوت وتعامل مع تقنياته الحديثة وسهولة توصيل التوعية وقدم الردود حول تساؤلاتهم في العديد من موضوعات التوعية حول مخاطر الانشغال عن الطريق ونصائح مرورية، كما قدم إجابات واضحة ودقيقة حول قيمة المخالفات المرورية وأهمية القيادة المرورية الآمنة وحثهم على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور تجنبا لوقوع المخالفات.









