"أبوظبي للصحة العامة" يطلق حملته السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة، الجهة التابعة لدائرة الصحة – أبوظبي، حملته السنوية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية.

وأورد مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني "تأتي هذه الحملة تحت مظلة برنامج «أوقف العدوى» الذي يهدف إلى رفع وعي المجتمع بمجموعة من الأمراض المعدية وطرق الوقاية منها والسيطرة عليها".

يسعى المركز، من خلال هذه الحملة، إلى التوعية بأهمية تطعيم الإنفلونزا، للوقاية من الإصابة، وتقصِّي الحالات المصابة، وتحليل النمط الفيروسي للمرض، ما يسهم في تحديد السلالات الرئيسية واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة. ويمثِّل البرنامج جزءاً من جهود الإمارة لتوفير التطعيمات المناسبة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز الوقاية الصحية الفعّالة والتصدّي للأمراض المعدية.

ونقل المكتب عن الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة قولها «يهدف البرنامج إلى تزويد أفراد المجتمع بالمعرفة والثقافة الضروريتين للمحافظة على الصحة العامة، ورفع درجة الوعي لديهم بالممارسات الصحيحة التي تجنِّبهم الإصابة بالعدوى. ويعدُّ برنامج الإنفلونزا الموسمية إضافةً مهمَّةً إلى جهود مركز أبوظبي للصحة العامة في مجال التوعية والرعاية الصحية الوقائية، إذ يلتزم المركز بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من أجل تخفيف المضاعفات المحتملة المرتبطة بالأمراض المعدية من خلال تأكيد أهمية اتخاذ التدابير الوقائية، خاصة أننا على أبواب موسم الإنفلونزا».

يُشارُ إلى أنَّ جميع أفراد المجتمع ابتداءً من عمر 6 أشهر وأكبر مؤهَّلون لتلقّي تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وهو مجاني لجميع فئات المجتمع، ويُنصَح به للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته، مثل العاملين في القطاع الصحي والأطفال دون الخمس سنوات، وطلبة المدارس (15 – 18 عاماً)، والنساء الحوامل، والأشخاص بعمر 65 عاماً وأكبر، وأصحاب الأمراض المزمنة، والحجّاج والمعتمرين والمدخنين.

يتوافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية حالياً في 111 منشأة ومركزاً صحياً، منها 15 صيدلية موزَّعة في أنحاء الإمارة، ما يحسِّن تجربة المرضى ويعزِّز تمتُّع أفراد المجتمع بأفضل الخدمات الصحية العلاجية والوقائية الممكنة.

يعدُّ التطعيم إحدى أكثر الطرق فاعلية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، ويحمي من سلالات الفيروسات الشائعة التي تسبِّب الإنفلونزا، ويُجدَّد سنوياً لمنح الجسم المناعة اللازمة، وتصل فاعلية التطعيم إلى ذروتها بعد أسبوعين من تلقِّيه.

يُذكر أنَّ برنامج «أوقف العدوى» تندرج تحت مظلته ثلاثة برامج أخرى، هي حملة التوعية بأهمية «التطعيمات» ومواجهة «الأمراض المنقولة بالغذاء»، فضلاً عن حملة «مقاومة مضادات الميكروبات».