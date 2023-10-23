الامارات | إطلاق النسخة الرابعة من إمارات الأمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبتنظيم من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية وبالتعاون مع شركة يو أكس إي، تنطلق النسخة الرابعة من"إمارات الأمان" خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 من نوفمبر 2023م في دبي مول زعبيل كونهم الراعي الرسمي للحدث.

تأتي هذه المبادرة منذ دورتها الأولى للاحتفاء بمكتسبات الأمن والرخاء في الدولة، إلى جانب إبراز الدور الريادي للمؤسسة في حفظ أمن وسلامة المجتمع. كما تستهدف إمارات الأمان لاستقطاب المشاركين من القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة للجمهور العام بكافة فئاته.

وتنطلق هذه النسخة من إمارات الأمان بالتعاون مع العديد من الشركاء بما في ذلك فلاي دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني كشركاء استراتيجيين.

حيث تضم الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسابقات للمشاركين من المؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى الزوار من الجمهور العام، يشاركون من خلالها في التحديات الفردية والجماعية والبدنية والذهنية. بهدف خلق فرص لإنماء روح التعاون والعمل الجماعي تيمناً بتجربة الاتحاد والتحديات التي واجهت مؤسسيه، كما أن التحديات مستوحاة من الألعاب الشعبية الإماراتية مثل تحدي رحلة الإتحاد، سفينة الإمارات وحبل الاتحاد وغيرها. والتي تم تصميمها بشكل مبتكر من قبل شركة اي ام كود للتكنولوجيا.

وعبر المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية خليفة إبراهيم السليس عن سعادته في مواصلة نجاح إمارات الأمان في النسخة الرابعة، مشيرًا إلى أهمية الفعالية في تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع الأمني في دبي وتعزيز الرسائل المجتمعية المتعلقة بالأمان والسلامة. وقال " انطلقت إمارات الأمان في نسختها الاولى عام 2018 وذلك لإبراز دور قطاع الأمن الخاص في توفير الأمن والأمان في إمارة دبي وتسليط الضوء على دور القطاع الأمني، حيث أن الناتج النهائي للقطاع الأمني حسي وليس ملموس فجاءت الفكرة الأولى لعمل المبادرة عن طريق المشاركة المجتمعية وإيصال الرسائل المنشودة و إستمرت المبادرة لعامنا الحالي. ، و كجزء من فكر المؤسسة وتطلعها للأفضل وإستكمالاً لمسيرة النجاح تستعد المؤسسة لإقامة النسخة الرابعة لإمارات الأمان في قلب دبي مستهدفة عدد أكبر من المشاركين و طامحة لإبراز الدور الأمني. وأتوجه بالشكر لجميع شركاءنا في رعاية هذا الحدث الفريد.".

و أوضح أن إمارات الأمان تعتبر من أهم الفعاليات الوطنية التي تحرص المؤسسة على تنظيمها.