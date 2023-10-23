حديقة "أم الإمارات" تقدّم ريع تذاكر "سوق الحديقة" يوم 20 أكتوبر  لحملة "تراحم من أجل غزة"

ابوظبي - سيف اليزيد - انطلقت فعالية "سوق الحديقة" التي تستضيفها حديقة "أم الإمارات" خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري إلى 30 مارس المقبل نهاية كل أسبوع "يومي الجمعة والسبت" وذلك بالتزامن مع استضافة مبادرتي "أكتوبر الوردي" للتوعية بسرطان الثدي و"سينما الحديقة".

وأعلنت حديقة أم الإمارات عن تخصيص كامل ريع مبيعات تذاكر يوم 20 أكتوبر الجاري لصالح حملة "تراحم من أجل غزة" المبادرة الإنسانية التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر بتوجيهات القيادة الرشيدة للتضامن مع الأشقاء في غزة.

يشارك في سوق الحديقة هذا العام 40 من العارضين وأصحاب المشاريع في خطوة تهدف إلى تعزيز الترابط المجتمعي من خلال منح زوار الحديقة الفرصة لقضاء يوم عائلي مليء بالمتعة والترفيه والتجارب الممتعة إضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من أشهى المأكولات المحلية والمنتجات العضوية المميزة والعروض الترفيهية المتنوعة.

ويشكل "سوق الحديقة" بكل ما يزخر به من أنشطة وفعاليات ترفيهية وجهة مثالية للعائلات والأصدقاء للتسوق وتناول الطعام والاسترخاء والاستمتاع بالهواء الطلق في ربوع المناظر الطبيعية الخلابة لحديقة أم الإمارات.

يشهد السوق إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تشمل العروض الفنية والموسيقية، والأنشطة الترفيهية العائلية، وحصص اللياقة البدنية، وأعمالاً ومنتجات فنية ومبتكرة لمجموعة من المصممين والفنانين المحليين.

وتقدم "سينما الحديقة"، خلال تجربتها الفريدة في الهواء الطلق نهاية كل أسبوع، مجموعة من أشهر الأفلام العالمية المفضلة لدى البراعم الصغار في الفترة المسائية في حديقة الأطفال.

وقالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي - حديقة أم الإمارات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) "حرصنا، خلال موسم فعاليات سوق الحديقة، على تسخير الجهود كافة لنجاح فعاليات الموسم الجديد من خلال تقديم تجربة مميزة لزوارنا بكل ما نقدمه من أنشطة وفعاليات وعروض خاصة مع توجهنا للارتقاء بأعداد المتاجر ومساحات العرض المتنوعة وإتاحة الفرصة لمشاركة المزيد من أصحاب المشاريع والعارضين واستضافة الفنانين والحرفيين المهرة ما يضفي تجربة متنوعة وأجواءً من البهجة والمتعة والسرور على العائلات والأصدقاء".

وأضافت "نضع في حديقة أم الإمارات مصلحة المجتمع في صلب جميع الفعاليات والمبادرات التي نستضيفها مع الحرص على تقديم المساعدة والدعم للمجتمع بكل شكل ممكن في إطار التزامنا الدائم بمساعدة المحتاجين لاسيما وسط الأزمة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة. ومن هذا المنطلق، تم التبرع بكامل ريع مبيعات التذاكر في يوم 20 أكتوبر الجاري لصالح الحملة الإماراتية الإنسانية 'تراحم من أجل غزة' التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المتضررين في قطاع غزة ونأمل أن يكون دعمنا كمجتمع قادرًا على مساعدة الأشخاص المتضررين".

يذكر أن حديقة "أم الإمارات" عملت، منذ إنشائها في عام 1982، جنباً إلى جنب مع شركاء محليين وعالميين على تسخير مرافقها متعددة الاستخدام لاستضافة وتنظيم العديد من الفعاليات والأحداث التي استقطبت مئات الآلاف من الضيوف.

ويحظى زوار الحديقة بفرصة تعزيز مداركهم ومعارفهم من خلال العديد من الأنشطة الترفيهية التي تقدمها على مدار العام والمرافق المميزة التي تلبي تطلعات مختلف الأعمار.