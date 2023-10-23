الامارات | دبي تسجل زيادة غير مسبوقة في أعداد طلبة المدارس الخاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّلت المدارس الخاصة في دبي زيادة غير مسبوقة في أعداد طلبتها، والتي تُعد الأعلى منذ تأسيس هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في عام 2007، نتيجة حرص دبي على تعزيز مكانتها مركزاً تعليمياً وأكاديمياً متطوراً يوفر أعلى معايير الجودة العالمية في مجال التعليم.

وبلغ معدل النمو في أعداد الطلبة خلال العام الدراسي الجاري للمرة الأولى على الإطلاق، رقماً مزدوجاً بزيادة وصلت نسبتها إلى 12%، مع التحاق أكثر من 39 ألف طالب وطالبة إضافية بالمدارس الخاصة في دبي، مقارنة بأعداد العام الدراسي الماضي، ليصل بذلك إجمالي عدد طلبة المدارس الخاصة في دبي إلى أكثر من 365 ألف طالب وطالبة.

ويُشكّل التعليم أولوية استراتيجية للإمارة في سعيها نحو ريادة مستقبل مستدام قائم على المعرفة، إذ يأتي ملف التعليم في صدارة الملفات التي توليها دبي كل الاهتمام سعياً لتوفير خيارات تعليمية عالية الجودة وفقاً لأرقى المعايير الدولية المعتمدة، وهو ما يعزز تنافسية المدينة في هذا القطاع الحيوي ويسهل على العائلات المنتقلة إلى دبي من مختلف أنحاء العالم قرار الانتقال للعيش فيها.

وقال مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي الدكتور عبدالله الكرم: «مدينتنا لا تشهد نمواً فحسب؛ لأنها تصنعه. المدينة الطموحة وجهة جاذبة للأشخاص الطموحين، وستواصل دبي استقبال أعداد قياسية من العائلات والمعلمين كل عام، وتمنح المدارس في دبي الأولوية لجودة التعليم، وجودة الحياة، والتعليم الدامج، مع إتاحة التنوع في مناهجها المطبقة، ومواقعها الجغرافية، والتركيبة السكانية. يقدم هذا المزيج للمعلمين تجارب مهنية لا تُنسى، كما يقدم لأولياء الأمور عهداً بأن أطفالهم سيتلقون تعليماً لا مثيل له في العالم».

وأشار: «نحن نقف الآن على أعتاب حقبة جديدة من تقدم دبي، وإذا ما نظرنا إلى المستقبل، فإنه يمكننا أن نرى مجتمع المدارس الخاصة وهو يواصل النمو بفضل رؤية القيادة الرشيدة لدبي، وسنرى مديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب وقد أصبحوا صانعين لثقافة مدرسية تشتهر عالمياً بتنوعها وجودتها، كما سنرى التعليم في دبي يشغل موقعه من بين الأفضل في العالم».

220 مدرسة خاصة

تضم دبي 220 مدرسة خاصة توفر 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً لأكثر من 180 جنسية وثقافة. ويتلقى أكثر من ثلاثة أرباع الطلبة تعليماً ضمن فئة جيد أو أفضل، كما يتلقى 76% من الطلبة الإماراتيين تعليماً ضمن فئة جيد أو أفضل.

• 365 ألف طالب وطالبة إجمالي عدد طلبة المدارس الخاصة في دبي.

• 39 ألف طالب وطالبة زيادة في طلبة مدارس دبي الخاصة مقارنة بالعام الماضي.