الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دروس

أكد أولياء أمور طلبة تلقيهم عديد من الإعلانات عبر «واتس أب» لترويج مجموعات دروس خصوصية للمرحلة الثانوية، لمدرسين من خارج الدولة، متسائلين عن مدى دراية هؤلاء المعلمين بالمناهج المطبقة في مدارس الدولة.

علاج

شكا قراء المبالغة في كلفة مراجعة الأطباء النفسيين، وكلفة الجلسات التي تراوح في بعض الأحيان بين 500 و900 درهم للجلسة الواحدة، علماً بأن العلاج يتطلب عدداً من الجلسات.

صلاحية

طالب مستهلكون البلديات بإلزام المتاجر بالإعلان عن صلاحية المنتجات التي تباع ضمن العروض الخاصة، بعدما فوجئوا بشراء منتجات لم يتبق سوى يومين في تاريخ صلاحيتها.

أغذية

أشاد ذوو طلبة بقيام مدارس بوضع قائمة أغذية ممنوعة على طلبة رياض الأطفال، خصوصاً تلك التي قد تسبب مشكلات صحية للطلاب في حال تناولها.

أسعار

طالب قراء الجهات الصحية بمراجعة قوائم أسعار المستشفيات الخاصة في الدولة، موضحين أن بعض الفحوص والإجراءات الطبية البسيطة تتطلب مبالغ مالية كبيرة غير منطقية، ولا تتناسب مع حجم جهد الطبيب.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551

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