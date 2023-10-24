الامارات | 2.24 دقيقة زمن الاستجابة للطوارئ في شرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت شرطة دبي دقيقتين و24 ثانية في مؤشر زمن الاستجابة للحالات الطارئة في الربع الثالث من العام الجاري.

وثمن مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، الدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط والأفراد العاملون في إدارة مركز القيادة والسيطرة، ومسؤولو الدوريات، في الحفاظ على الأمن والأمان بمناطق الاختصاص، ما أسهم في تحقيق مؤشر متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة في الربع الثالث من العام الجاري لمدة دقيقتين و24 ثانية.

واطلع اللواء أحمد محمد بن ثاني، خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات خلال الربع الثالث من العام الجاري، على عرض حول إحصاءات المكالمات الطارئة على الرقم (999) خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة مليونين و237 ألفاً و16 مكالمة، فيما وصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوانٍ، مليونين و201 ألف و981 مكالمة، أي ما يعادل %98.4 من المكالمات.

حضر الاجتماع مساعد القائد العام لشؤون العمليات، اللواء عبدالله علي الغيثي، ومدير الإدارة العامة للعمليات، اللواء الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، ونائب مدير الإدارة العامة لشؤون العمليات، العميد تركي بن فارس، ونائب مدير المكتب التنظيمي، العميد خالد سعيد بن سليمان، ونائب مدير الإدارة العامة لشؤون الاتصالات والتقنيات، العقيد المهندس عبدالله الملا، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وناقش الاجتماع المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، واستكمال تنفيذ توصيات وقرارات اجتماع تقييم الربع الثاني للعام الجاري، والاطلاع على المقارنة بين مؤشرات الأداء للربع الثالث لهذا العام والربع الثالث من العام الماضي.

ويهدف الاجتماع التقييمي في شرطة دبي إلى متابعة نتائج الإدارات العامة بشكل ربع سنوي، ما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارات، كل حسب اختصاصه، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية، كما ويسهم هذا الاجتماع في إدخال العديد من الخطط التطويرية في العمل.