الامارات | «دبي للمستقبل» تنظم ورش عمل لدراسة الفرص المستقبلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل سلسلة من ورش العمل والاجتماعات لأعضاء «برنامج زمالة دبي للمستقبل»، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لإنشاء شبكة من قادة الفكر والخبراء والمتخصصين من القطاع الخاص في دبي، وإشراك أصحاب الأفكار في ابتكار حلول إبداعية لتحديات الغد، وتحويلها إلى فرص مثمرة، انطلاقاً من دبي كمنصة لتصميم حلول المستقبل.

وهدفت الورش إلى تكوين فهم مشترك شامل للتحديات المستقبلية، والتعمق في موضوعاتها، والتعرّف إلى فرصها في إحداث تأثيرات اقتصادية وتنموية واستراتيجية إيجابية، فضلاً عن تحفيز التعاون بين أعضاء البرنامج، بما يعزز ريادة دبي كمركز عالمي لأفضل قادة الفكر والخبرات المتخصصة. وناقش المشاركون في ورش العمل أهمية ابتكار حلول نوعية للتحديات في قطاعات المصارف والتكنولوجيا المالية والتمويل والفنون والصناعات الإبداعية والابتكار وريادة الأعمال ونمو المشاريع الناشئة وتوسعها في الأسواق المستهدفة.

وأكدت المنسق العام لبرنامج «زمالة دبي للمستقبل» فاطمة بوجسيم، أن أعضاء البرنامج ناقشوا خلال ورش العمل مجموعة من الحلول النوعية للعديد من التحديات في قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والابتكار وريادة الأعمال والنمو المستدام في مختلف قطاعات اقتصاد المستقبل المرن، الذي يستفيد من الشراكات، ويلعب فيه القطاع الخاص دوراً مركزياً حيوياً.

وأوضحت أن المشاركين في الورش استعرضوا مجموعة من الحلول العملية للتحديات الراهنة والمستقبلية، وسـتم الاستفادة من مخرجات هذه الورش المتخصصة لتطوير مبادرات نوعية في القطاعات الاقتصادية والإبداعية على مستوى دبي والعالم. وناقش المشاركون في ورش العمل أهم الفرص في قطاع التكنولوجيا المالية والعمل المصرفي، ودور تكنولوجيا المستقبل في تمكين الصناعات الإبداعية، ودعم تأسيس الأعمال في القطاع الإبداعي، وآليات نمو وتطوير وتوسّع الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من دبي، وتسهيل وصول أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع الناشئة إلى رأس المال الجريء والمستثمرين. ويمثّل برنامج «زمالة دبي للمستقبل» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في أبريل 2023، شبكة دولية تضم شخصيات مرموقة وخبرات متميزة أسهمت في تحقيق إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية والتكنولوجية والمستقبلية.