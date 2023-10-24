الامارات | شرطة رأس الخيمة تحذر من سرقة عقارات قيد الإنشاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة رأس الخيمة، أصحاب المنازل والعقارات (قيد الإنشاء) من خطر السرقات المحتملة والوقاية منها، من خلال الحرص على تركيب كاميرات وأنظمة إنذار ذكية تصدر تنبيهاً لأي نشاط مشبوه في مواقع البناء، وحفظ مواد البناء والمواد المستخدمة كافة في مكان آمن وتأمين إغلاق موقع البناء بالأبواب والنوافذ المؤقتة بشكل محكم وتركيب مستشعرات إضاءة داخلية تعمل بالأنظمة الشمسية وتنبيه الجيران بضرورة الإسراع في إبلاغ الشرطة عن أي نشاط مشبوه، حفاظاً على المال والممتلكات.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، العقيد حمد عبدالله العوضي، أن استيلاء ضعاف النفوس على مواد البناء والكابلات والأسلاك الكهربائية، في مواقع البناء قيد الإنشاء يعود إلى تهاون مُلّاك المباني والعقارات قيد الإنشاء في اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لتأمين ممتلكاتهم من خطر السرقات المحتملة، وعدم توعية وتنبيه المقاول والعُمّال باشتراطات الأمن والسلامة في مواقع الإنشاء.

وشدد على ضرورة تعاون أصحاب المنازل أو العقارات (قيد الإنشاء) مع الشرطة في حفظ أمن الممتلكات عن طريق تخزين معدات وأدوات البناء، خصوصاً الكابلات والنوافذ يجب حفظها في مخازن محكمة الإغلاق، وتعيين حارس على المباني قيد الإنشاء، مع ضرورة تجنب ترك تلك المباني من غير أبواب أو جدران تحيط بها لمنع اللصوص من دخولها وسرقة محتوياتها والاستيلاء عليها.