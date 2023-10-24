"المعاشات" تعلن عن إجراء تعديلات على نظام "شورك"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إجراء تعديلات على نظام "شورك"، وذلك في إطار حملتها “انهيها صح”، وهو النظام الذي يتيح للمؤمن عليه، الذي تنتهي خدمته بعد تاريخ 1 يوليو 2023، الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة لدى الهيئة لغايات الضم عند الالتحاق بجهة عمل جديدة خلال 6 أشهر من تاريخ نهاية الخدمة، وتقديم طلب الضم خلال شهر من الالتحاق بالعمل الجديد.

وبموجب التعديلات التي أجرتها الهيئة على النظام، فإنه سيُسمح للمؤمن عليه بتقديم طلب الضم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الالتحاق بالعمل بدلاً من شهر، ما يمنحه وجهات العمل المزيد من الوقت لاستكمال إجراءات التسجيل والاشتراك عنه، مع التأكيد على مسؤولية المؤمن عليه في التحقق من تسجيله وسداد الاشتراكات عنه خلال الشهر الأول من الالتحاق بالعمل وفق أحكام قانون المعاشات المُلزم لجهات العمل بالتسجيل والاشتراك عنه خلال المدة المقررة، حيث يمّكن ذلك المؤمن عليه من الاستفادة بكل المزايا التأمينية والمشاريع والمبادرات الوطنية، ومنها نظام “شورك” الذي يستهدف تحسين جودة حياة المؤمن عليهم وتحقيق الاستقرار المالي لهم ولأسرهم، لاسيما وأن نظام "شورك" يساعدهم في ضم الخدمة دون تحمل أي تكاليف إضافية.

ولفتت الهيئة إلى أن التعديلات تمتد لتشمل جميع طلبات الضم المقدمة للهيئة بعد تاريخ 1 يوليو 2023 بأثر رجعي، مشيرة إلى أن بعض الطلبات المقدمة خلال هذه الفترة تجاوزت حد الشهر وتم رفضها بناء على ذلك، ولذلك فإن الهيئة تدعو جميع المؤمن عليهم لاستكمال إجراءات الضم خلال مدة السماح الجديدة وعدم تجاوزها حفاظاً على مددهم مضمومة ومتصلة بغرض استكمال المدد المؤهلة للمعاش التقاعدي باعتباره الهدف الأهم من الاشتراك في التأمين.

أوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة شملت إلغاء شرط عدم وجود نفقة محكوم بها للمؤمن عليه من أي جهة قضائية كشرط لقبول طب الضم وفق نظام "شورك"، وأبقت على شرط عدم وجود أي دين للحكومة على المؤمن عليه لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه من دون وجه حق.

وأشارت الهيئة إلى أنه يشترط لاستكمال إجراءات الضم وفق نظام "شورك" التحاق مقدم الطلب بجهة عمل جديدة خلال مدة ستة أشهر محسوبة من تاريخ انتهاء خدمته السابقة كشرط لقبول طلبه، وتقديم طلب الضم وفق التعديل الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الالتحاق بجهة العمل الجديدة، وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغياً ويترتب عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه.

الجدير بالذكر أن " شورك" لا ينطبق على مدد الخدمة السابقة، التي انتهت قبل تاريخ 1 يوليو 2023، وإنما يشمل فقط مدد الخدمة التي تنتهي بعد هذا التاريخ.

كما يشمل "شورك" المؤمن عليهم الراغبين في الانتقال من جهة عمل إلى أخرى تحت مظلة هيئة المعاشات، سواء كانت هذه الجهات في القطاع الحكومي أو الخاص، بينما لا ينطبق على المنتهية خدماتهم من جهة تخضع لصناديق تقاعد أخرى في الدولة عند الانتقال إلى الهيئة أو العكس.

ولا يشمل "شورك" أصحاب المعاشات، أو من تتوافر لديه أي شرط من شروط استحقاق المعاش التقاعدي وهو على رأس عمله الحالي، كما لا يشمل أصحاب مدة الخدمة التي تقل عن سنة، باعتبار أن هذه المدة لا يستحق عنها المؤمن عليه مكافأة نهاية خدمة.