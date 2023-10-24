الامارات | 1000 درهم عقوبة رمي المخلفات من المركبة أثناء القيادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق أثناء القيادة، إذ تطبق على المخالفين المادة (71 ) من قانون السير والمرور، ومخالفتها هي الغرامة 1000 درهم، وتسجيل 6 نقاط مرورية على السائقين الذين يتسببون في تلك المخالفة.

وحثت السائقين في فعالية "مدينتنا جميلة" ، والتي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي، على الالتزام وتنبيه الركاب معهم بإلقاء القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها ومراعاة السلامة البيئية والصحة العامة والمشاركة في تعزيز السلوكيات الإيجابية.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات العميد محمود يوسف البلوشي ، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز السلامة المرورية لأفراد المجتمع مشيراً إلى ان المديرية عززت الوعي المروري للأسر والأطفال ضمن الفعالية ، وحذرتهم من خطورة استخدام الدراجات الكهربائية "سكوتر" في الطرقات العامة، وحثت على اقتصار استخدامها في الأماكن المخصصة الآمنة مع الحرص على ارتداء معدات الحماية الشخصية.

جدير بالذكر أن شرطة أبوظبي شددت من إجراءات الضبط بحق مرتكبي مخالفة رمي المخلفات على الطريق، وحررت عددا من المخالفات، مؤكدة حرصها على مواصلة جهودها في توعية قائدي المركبات ومستخدمي الطرق بتفادي السلوكيات غير الحضارية التي يرتكبها بعض السائقين بلا مبالاة والتسبب في تشويه البيئة والمظهر الحضاري، كما أكدت أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون ومخالفة أي سائق يقوم برمي النفايات من مركبته سواء قام هو بذلك الفعل أو من معه.