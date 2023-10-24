الامارات | السيطرة على حريق في بناية داخل أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع صباح أمس في بناية داخل مدينة أبوظبي، وتم إخلاء البناية كإجراء احترازي وجرت عمليات التبريد وسحب الدخان.

وحثت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني الجمهور على ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية، وتجنُّب نشر أو تداول الشائعات.

في سياق آخر حذرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني من وجود عوائق تحول دون الوصول إلى أجهزة ومعدات مكافحة الحريق في المبنى ، إذ تبلغ قيمة المخالفة الفي درهم ، وذلك استنادا على قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة.