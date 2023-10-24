الامارات | محمد بن راشد يلتقي ملك البحرين في أبوظبي ويؤكد: مشاوراتنا مستمرة.. محبتنا وأخوتنا دائمة وراسخة بإذن الله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الثلاثاء، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في مقر اقامة جلالته في ابوظبي.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء بزيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى بلده الثاني الإمارات، مؤكداً سموه عمق الروابط الأخوية بين الدولتين، وما تشهده من تطور مستمر يتجسد في أطر الشراكة والتعاون في العديد من القطاعات الحيوية، وبما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وتبادل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجلالة ملك البحرين بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة والتطورات الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية، كما تطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.