«أبوظبي للتقاعد» يحصل على «تَميُّز عالمي»

ابوظبي - سيف اليزيد - حصد صندوق أبوظبي للتقاعد شهادتي "تَميٌّز عالمي" خلال مشاركته في فعّاليات "القمة العالمية للتقاعد 2023"، التي عُقدت في مدينة لاهاي الهولندية خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك عن فئتي "تحسين وإعادة هيكلة نظام التقاعد، والتَواصل والمشاركة" وذلك بعد ترشحه في القائمة القصيرة لجوائز التميز والابتكار التي تُنظمها قمة التقاعد العالمية 2023.

كما نجح الصندوق في تسجيل ثلاثة مشاريع مٌبتكرة في الإصدار الخاص الذي صدر عن القمة والذي يتضمن (34) مشروعاً مبتكراً من (17) دولة حول العالم كمرجعية ضمن أفضل الممارسات في أنظمة التقاعد. وشارك الصندوق بثلاثة مشاريع رئيسة هي: مشروع "أجيال" الخاص بتطوير آلية عمل وخدمات الصندوق بالإضافة إلى مشروعي الاتصال الموجه القائم على البيانات وموظف إسعاد المتعاملين الافتراضي "راشد".

وشارك الصندوق، خلال فعّاليات القمة العالمية، التي ضمّت عدداً كبيراً من الخبراء العالميين في قطاع التقاعد، في مناقشة التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد عالمياً، وصياغة أهم الاستراتيجيات المبتكرة للتعامل معها والحفاظ على استدامة أنظمة التقاعد، ووضع المكونات والترتيبات طويلة الأجل لخلق إطار مؤسسي أكثر استدامة لنظم التقاعد.

وتضمنت القمة، التي استمرت يومين، 26 جلسة نقاشية تناولت العديد من الموضوعات المهمة مثل التنمية الاستدامة، التجربة الهولندية في تطبيق التنمية المستدامة في نظام التقاعد كأفضل ممارسات في الحفاظ على المحافظ الاستثمارية وتنميتها في ظل التَضخُم، الاستثمار طويل الأجل وغيرها من الموضوعات المهمة.

وأكد خلف الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد بصندوق أبوظبي للتقاعد، حرص الصندوق على المشاركة في الأحداث الدولية المهمة لطرح تجاربه الناجحة واستعراض خبراته في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والرؤى الخاصة بتطوير أنظمة التقاعد عالمياً.

وأعرب عن سعادته بتسجيل مشاريع الصندوق ضمن الإصدار الخاص بالمشاريع المبتكرة التي تم تقديمها من قبل مختلف صناديق التقاعد الرائدة حول العالم، منوهاً إلى الجهود الحثيثة التي يقوم بها الصندوق لتحسين خدماته واستخدام أحدث الطرق والتقنيات لتتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات الحكومية والوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية.