الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 20 تصل إلى 40 كم/س. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 11:23 و المد الثاني عند الساعة 21:51 والجزر الأول عند الساعة 16:10 والجزر الثاني عند الساعة 04:44.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 19:02 والمد الثاني عند الساعة 07:16 والجزر الأول عند الساعة 13:09 والجزر الثاني عند الساعة 00:57.