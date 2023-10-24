الامارات | بالفيديو : مخالفة مرورية تسببت في وفاة 5 أشخاص .. وشرطة دبي ترصد مرتكبيها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تسبب الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية في دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري في 32 حادثاً مرورياً أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة 29 آخرين بإصابات تفاوتت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة بحسب مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي اللواء سيف مهير المزروعي الذي أشار إلى تسجيل 10 آلاف و31 مخالفة لسائقي هذا النوع من الدراجات خلال الفترة ذاتها.

وأكد المزروعي ضرورة التزام مستخدمي الدراجات الهوائية والـ "سكوتر الكهربائي" بإجراءات السلامة التي تتمثل في احترام قوانين السير، والالتزام بالمسارات المحددة ، وعدم القيادة على الطرق التي تزيد سرعتها على 60 كم، ووضع الخوذة، وارتداء السترة العاكسة، والتقيد بالإشارات الضوئية، والإشارات الأخرى الموجودة على الطريق، وكذلك تثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند المقدمة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، ويجب أن تكون مجهزة بمكابح صالحة.

وأوضح أن الغرامة المستحقة على مخالفة قيادة الدراجة بطريقة تشكل خطراً على الدراج، أو حياة وسلامة الآخرين، تبلغ 300 درهماً، مؤكداً أن شرطة دبي معنية بسلامة أفراد المجتمع في المقام الأول، لذا تحرص على على نشر التوعية والثقافة المرورية لجميع مستخدمي الطريق بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، وتقليل مؤشر الحوادث المرورية والخسائر البشرية على الطرق، من خلال رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، وجعل طرق الإمارة أكثر أمناً.

وتابع أنه في ظل اهتمام كثير من أفراد المجتمع بوسائل التنقل الحديثة مثل الـ " سكوتر الكهربائي" من الضروري اتخاذ الحيطة والحذر أثناء استخدامها، سواء بالقيادة في المسارات المخصصة لذلك، أو الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، مؤكداً أن مخالفة قانون السير المرتبطة بهذه السلوكيات تؤدي إلى حوادث قاتلة، سواء لسائقي هذه الوسائل أو غيرهم من مستخدمي الطريق.