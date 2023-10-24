الامارات | وزير الذكاء الاصطناعي يروي تفاصيل محاولة احتيال الكتروني استهدفته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد مدير مكتب رئاسة مجلس الوزراء عمر سلطان العلماء، من مخاطر مرتبطة بالجريمة الإلكترونية، مع تطور استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هناك جهات في الدولة رائدة بهذا الملف، مثل هيئة تنظيم الاتصالات ومجلس الأمن السيبراني، ومركز دبي للأمن الإلكتروني وخدمة الأمين، توفر الحماية للأنظمة والأفراد، لكن يظل الوعي ضروري حتى لا يتعرض الشخص للاحتيال أو الاختراق خصوصاً في ظل تنوع الأساليب الإجرامية ذات الصلة مثل التزييف العميق وغيره.

وروى العلماء محاولة احتيال تعامل معها شخصياً، حين تواصل معه شخص يعرفه عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، لكنه اشتبه في سياق الحديث، حين طلب منه تحويل مبالغ مالية، فتواصل مباشرة مع صاحب الحساب، الذي فوجئ بالأمر، وقال إنه لا يعرف شيئاً عن ذلك، وأن هناك شخصاً اخترق حسابه على هذه المنصة.

وأوضح العلماء، خلال حلقة خاصة في ضيافة «مجالس الأمين» بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام ومجالس أحياء دبي، أمس، أن الاحتيال الإلكتروني وعمليات التصيد والاختراق أصبحت شائعة وتكاد تستهدف الجميع، لذا يتحتم التعامل بوعي وحذر، فلا نفصح عن معلومات حساسة، أو بيانات عبر هذه الوسائط، لان أساليب الاحتيال تتغير باستمرار.