الامارات | محمد بن راشد وملك البحرين يبحثان سُبل تطوير العلاقات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في مقر إقامة جلالته في أبوظبي.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء بزيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبلده الثاني الإمارات، مؤكداً سموه عمق الروابط الأخوية بين الدولتين، وما تشهده من تطور مستمر يتجسد في أطر الشراكة والتعاون في العديد من القطاعات الحيوية، وبما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وتبادل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجلالة ملك البحرين، بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «خلال لقائي أخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين في أبوظبي.. لقاءاتنا دائمة.. مشاوراتنا مستمرة.. محبتنا وأخوتنا دائمة وراسخة بإذن الله.. حفظ الله البحرين وشعبها وملكها».

• محمد بن راشد أكد عمق الروابط الأخوية بين الإمارات والبحرين، وما تشهده من تطور مستمر.

• تبادل وجهات النظر حول التطوّرات على الساحتين الإقليمية والدولية.