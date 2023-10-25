500 وظيفة للمواطنين في أول أيام معرض «مُصنّعِين»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت، أمس، في مركز أبوظبي للطاقة، فعاليات الدورة الأولى من معرض مُصنّعِين للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ويستمر المعرض الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً في الفترة ما بين 24 و26 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة شركات أدنوك.

وأكد عمر السويدي، أنه تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لزيادة مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي كأحد أهم القطاعات الاستراتيجية، يمثل برنامج مُصنّعين أداة تمكين فعالة للكفاءات الإماراتية تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة أحد مشاريع الخمسين، ويعتبر المعرض الأول من نوعه الذي يتم فيه جمع المصانع المشاركة في البرنامج مع الباحثين عن عمل تحت سقف واحد، وتوفير وظائف وبرامج تدريب منتهية بالتوظيف للكوادر الإماراتية.

ونوه بالتعاون الإيجابي للشركاء الاستراتيجيين والشركات الصناعية وإقبالهم على طرح مئات الفرص الوظيفية والتدريبية المتنوعة، في تخصصات هندسية وعلمية وتكنولوجيا المعلومات وسلسلة الإمداد وإدارة الأعمال والمالية والموارد البشرية والمحاسبية، بالإضافة إلى برامج تدريبية تخصصية سيتم إعدادها في الهندسة الصناعية والصحة والسلامة والإنتاج والصيانة والمعادن والرقابة والجودة وأتمتة الصناعة.

وأشار السويدي إلى أن وجود أكثر من 73 شركة صناعية تحت سقف واحد مع الإماراتيين الباحثين عن عمل يعزز التعاون بين الجهات الحكومية، خاصة شركاءنا في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية - نافس، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة شركات أدنوك، وعدد من المراكز التدريبية المتميزة في الدولة، مثل مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

وشهد المعرض في يومه الأول طرح أكثر من 500 فرصة عمل فورية للإماراتيين، من خلال أكثر من 73 شركة تعمل في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى عدد من الوظائف وفرص التدريب الفورية الأخرى التي قدمها نخبة من أكبر المعاهد التدريبية، مثل مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.