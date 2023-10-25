«إيدج» تُطلق حلاً للأمن السيبراني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أوريكس لابس، الشركة الرائدة والحائزة على الجوائز في مجال الحماية من المخاطر الرقمية والحلول السيبرانية المتقدمة والتابعة لمجموعة ايدج، عن إطلاق Cyber360، وهو حلّ متطور للأمن السيبراني يعالج ويدير المتطلبات التنظيمية والامتثال في المؤسسات. وقد تم تصميمه لتبسيط الإدارة التنظيمية وإدارة الامتثال من خلال أتمتة جمع البيانات عبر مختلف الشركات وتعزيز الالتزام بمعايير الامتثال. كما يقوم أيضاً بتقييم وضع الأمن السيبراني لسلسلة التوريد والموردين والشركاء في المؤسسة، لتوفير طبقة إضافية من الأمان. ويتوافق هذا الحلّ بشكل مباشر مع رسالة مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد دعم المؤسسات في وضع معايير ومتطلبات صارمة للامتثال للأمن السيبراني عبر الأنظمة والشبكات والبنية التحتية الحكومية الرقمية.

وقال وليد المسماري، نائب الرئيس الأول للتقنيات السيبرانية والفضاء في ايدج: «يُمثل إطلاق Cyber360 التزام أوريكس لابس وايدج بتعزيز القدرات السيبرانية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع تمكين المؤسسات في جميع أنحاء العالم من تنفيذ بروتوكولات الامتثال والأمن الصارمة. كما يعكس إطلاق Cyber360 حرصنا على مواكبة توجهات مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات والتزامنا بحماية العالم الرقمي».

وتوفر «أوريكس لابس»، التي تأسست في عام 2020، حلول الأمن السيبراني الحائزة على الجوائز لحماية العملاء من التهديدات السيبرانية الناشئة. ونظراً لتركيزها الشديد على الأبحاث المتقدمة والهندسة والابتكار، تم تكليف الشركة بمعالجة تحديات الأمن السيبراني على نطاق واسع مع تقديم خدمات استثنائية لعملائها.

وقال سوميت دار، الرئيس التنفيذي لشركة أوريكس لابس: «نهدف في أوريكس لابس إلى أن نكون في طليعة الابتكار في مجال الأمن السيبراني والمخاطر الرقمية. وفي حين تسعى الشركات للتعامل مع تعقيدات العصر الرقمي، يتمثّل هدفنا تزويدهم بمنصة شاملة تضمن لهم الامتثال وتحول تحديات الأمن السيبراني بهدف تعزيز فرص للنمو. نفخر بإضافة نظام Cyber360 إلى مجموعتنا من حلول Discovery وDNS Firewall الحائزة على مجموعة من الجوائز، مما يعزز رسالتنا بشأن حماية المؤسسات من التهديدات المتطورة باستمرار».