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"الأرصاد" تكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

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ابوظبي - سيف اليزيد - كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 17.5 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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