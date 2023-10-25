سيف بن زايد يلتقي وزيرة العدل والأمن بمملكة هولندا

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي ديلان يشيلغوز زيجيريوس، وزيرة العدل والأمن بمملكة هولندا.

وقال سموه: سررت بلقاء معالي ديلان يشيلغوز زيجيريوس، وزيرة العدل والأمن بمملكة هولندا الصديقة.

واستعرض سموه مع معالي ديلان يشيلغوز زيجيريوس، وزيرة العدل والأمن بمملكة هولندا تطورات الأحداث الإقليمية والدولية وعلاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يعود بالخير على المجتمعات ويدعم مساعي الأمان والاستقرار في العالم. وفق الحساب الرسمي لسموه على منصة (إكس).