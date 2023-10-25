قرقاش يلتقي وزيرة الخارجية الكندية في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، معالي ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا، وبحثا أوجه التعاون وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وتناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الحالية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها، وأكد معاليه على موقف الإمارات المستند إلى ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية وحماية المدنيين وضمان عدم توسع نطاق الأزمة والعودة إلى حلول سياسية مستدامة تُجنب المنطقة التأزيم المتكرر.

وتطرق اللقاء أيضا إلى استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أهمية الحدث ودوره في حشد الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي وتداعياته وإيجاد حلول ملموسة لمعالجة هذا الأمر.