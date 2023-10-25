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الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس وزراء جمهورية كازاخستان علي خان اسماعيلوف.

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