كلية ليوا تنتهي من تجهيز مختبراتها الهندسية

ابوظبي - سيف اليزيد - تعلن كلية الهندسة في كلية ليوا عن الانتهاء من إعداد كافة مختبراتها، وتشمل المختبرات الهندسية مختبرات الكمبيوتر والمحاكاة، ومختبر ميكانيكا الموائع، ومختبر بيئة العمل، ومختبر الطاقة والأنظمة التطبيقية، ومختبر الهندسة الجيوتقنية، ومختبر المساحة، ومختبر أنظمة الميكانيكا والديناميكيات، ومختبرها الأحدث وهو مختبر التصنيع الذكي. جميع المختبرات الهندسية حديثة وتحتوي على أحدث التقنيات والمعدات.

إضافة إلى ذلك، استقطبت كلية الهندسة ثلاثة أعضاء هيئة تدريس جدد وهم البروفيسور محمد الطاهات، د.إسراء جبر، ود. كاظم العمارة.

البروفيسور محمد الطاهات: التحق بقسمي الهندسة الميكانيكية والصناعية. البروفيسور الطاهات أستاذ دولي في الهندسة الصناعية وهو رائد في الهندسة الصناعية والتدريس والبحث على نطاق واسع في مجالات الهندسة الصناعية وتكنولوجيا التصنيع والإدارة الهندسية. حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الإنتاج والمعادن في عام 1990، وماجستير الهندسة الصناعية في عام 1993 ودكتوراه من جامعة بولونيا- ألما ماتر ستوديورومين في إيطاليا في عام 2003. لديه أكثر من 33 عاماً من الخبرة الجامعية والصناعية.

د. إسراء جبر: التحقت بقسم الهندسة المدنية كأستاذ مساعد. حصلت الدكتورة جبر على درجتي الدكتوراه والماجستير من جامعة فيينا للتكنولوجيا في النمسا عامي 2013 و2002 على التوالي. تشمل اهتماماتها البحثية تطبيق القواعد والمعايير الأوروبية في هندسة الزلازل، وتحليل سلوك المباني الإنشائية أثناء الزلازل، وزيادة كفاءة مواد المباني ضد المخاطر، وتقييم المخاطر الزلزالية في المباني التاريخية ومجالات البحث الأخرى في الهندسة الإنشائية. لديها أكثر من 11 عاماً من الخبرة الجامعية في الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

د. كاظم العمارة: التحق بقسم الهندسة الميكانيكية والصناعية كأستاذ مساعد. حصل الدكتور العمارة على درجة الدكتوراه من جامعة سوينبيرن للتكنولوجيا بأستراليا عام 2012 ودرجتي البكالوريوس في العلوم والماجستير من نفس الجامعة في عامي 2000 و2007 على التوالي. مجالات أبحاثه هي نمذجة العناصر المحدودة والتصنيع الإضافي والنماذج الأولية السريعة والطباعة ثلاثية الأبعاد والخصائص والبنية الدقيقة وخصائص الطلاء، والمواد، والطاقات المستدامة والمتجددة. لديه أكثر من 15 عاماً من الخبرة الجامعية في أستراليا والإمارات العربية المتحدة.