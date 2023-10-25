الامارات | حاكم الشارقة يستقبل قنصل عام الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، في قصر البديع، سعادة علي سالم الزايدي قنصل عام دولة الكويت الشقيقة الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالقنصل الكويتي، مشيراً إلى العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، والقواسم المشتركة على المستوى الاجتماعي والتاريخي والثقافي والعلمي.

وتطرق سموه خلال اللقاء إلى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتي شهدت تعاوناً على مختلف المستويات، مما ساهم في دعم الحركة الثقافية والعلمية والأدبية والصحية، وسبل تعزيز التعاون القائم إلى مجالات أوسع في القطاعات المتنوعة.

