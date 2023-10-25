الامارات | «الإمارات للتعليم» تدخل هذه التحديثات على الامتحانات «التعويضية» و«البونص» و«الإعادة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 10 تحديثات جديدة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وتشمل هذه التحديثات إلغاء الأسئلة الإضافية (البونص) في امتحان الفصل الدراسي الأول، وإلغاء الامتحانات التعويضه، سواء للطلبة الغائبين أو الطلبة الذين يواجهون مشاكل تقنية، إضافة إلى توحيد سلم الدرجات بالحروف، وسيكون الامتحان ورقياً وإلكترونياً لمواد المجموعة (A) ما عدا التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية واللذين سيؤديهما الطلبة إلكترونياً فقط، وكذلك سيعقد امتحان الكتابة في مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر إلكترونياً.

وعممت إدارات مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، أمس، التغييرات على معلميها لتعميمها على الطلبة.

وتفصيلاً؛ ضمت التحديثات التي تضمنها «دليل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتحديثات الجديدة على سياسة التقييم للعام الأكاديمي (2023-2024)»، أنه لا يوجد امتحان إعادة للفصل الدراسي الأول، وسيكون للطالب فرصة واحدة للإعادة نهاية العام.

وحددت السياسة الجديدة زمن إجابة الامتحان الورقي بواقع ساعة ونصف الساعة (90 دقيقة)، أما زمن إجابة الامتحان الإلكتروني ساعة واحدة (60 دقيقة) فقط، وسيخضع الطلبة من فئات أصحاب الهمم في الصف الثاني عشر للآلية نفسها المتبعة مع طلبة صفوف النقل بامتحان من المدرسة، ولكن بشرط أن يوقع ولي الأمرعلى تضمين عبارة «خطة تربوية فردية/ تعديل منهاج في الشهادة»، وفي حال الرفض سيخضع للاختبار العادي للطلبة.

وأفادت إدارات مدرسية بأن المؤسسة عقدت اجتماعاً لهم وتم إخطارهم بأن الطالب الذي يرسب في أكثر من ثلاث مواد (المجموعة A) في نهاية العام لا يحق له دخول امتحان الإعادة وعليه إعادة السنة. وأبلغت إدارات مدرسية معلميها بوجود هيكل للامتحان وسيتم إرساله قبل الامتحانات بحد أقصى أسبوعين من تاريخ الامتحان، وسيكون هناك سياسة للإخلال بنظام الامتحان ودليل لتطبيقه في المدارس، كما سيتم تفعيل المتصفح الآمن «secure browser» حتى لا يُسمح للطالب بالخروج من صفحة الاختبار، ومنع الهاتف المحمول نهائياً من اللجان الامتحانية أو التصوير من قبل أي من الملاحظين.

وذكرت إدارات مدرسية أنه يمكن للطالب فتح الامتحان الإلكتروني فقط قبل ربع ساعة من الموعد المقرر له، ولن يكون متاحاً له قبل ذلك، ويكلف معلمو العلوم الصحية بوضع امتحان العلوم الصحية حتى الصف الحادي عشر، وستكون ضمن المجموعة (B)، أما امتحان العلوم الصحية للصف الثاني عشر تبقى كما هي في المجموعة A (مركزية).

كما تُمنع القراءة أو التوضيح للطلبة إلا إذا كانت هناك مشكلة في الامتحان أو نقص أو خطأ، وللطالب حق دخول امتحان الإعادة نهاية العام فقط، إذا لم يحقق النجاح في ثلاث مواد كحد أقصى، أما في حال الرسوب في أكثر من ثلاثة مواد سيبقى للإعادة في العام نفسه دون وجود فرصة لدخول الإعادة.

ولفتت الإدارات المدرسية أنه لا يوجد امتحان تعويضي، وسيتم التعامل مع المشكلات التقنية من خلال المدرسة خلال وقت الامتحان وفي حال التعذر، يتم تحويلها للمعنيين في المؤسسة، وفي الوقت ذاته يجب عدم السماح للطالب بمغادرة القاعة الامتحانية قبل التأكد من إتمام عملية التسليم كاملة ويظهر على نظام الملاحظة.